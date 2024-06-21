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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести катеров ВСУ в районе Крыма

ЧФ за ночь уничтожил у берегов Крыма шесть украинских безэкипажных катеров
21 июня 2024, 14:30
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Силы Черноморского флота ночью уничтожили 6 украинских безэкипажэных катеров в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.
Другие подробности в настоящее время не приводятся. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что за минувшую ночь ВСУ выпустили 117 БПЛА по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня порядка 70 дронов украинской армии были сбиты над Крымом и Черным морем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#черноморский флот
Раскрыты подробности применения «адской» бомбы в Липцах
Fighterbomber: ФАБ-3000 обвалила стену дома с обратной стороны от взрыва
21 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российскую фугасную авиабомбу ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции, которую ранее сбросили на цель противника в Харьковской области, установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. Об этом пишет Telegram-канал Fighterbomber.
Уточняется, что вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы. Исходя из результатов произошедшей атаки, мощность ФАБ-3000 лишь незначительно больше мощности ФАБ-1500, говорится в материале Telegram-канала.

Примечательно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 может нести 3 бомбы ФАБ-1500 с УМПК вместо одной ФАБ-3000.

Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце

В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации
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Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце
В Татарстане хирурги извлекли осколок снаряда из сердца раненого бойца СВО
21 июня 2024, 13:17

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи МКДЦ и РКБ на протяжении трех с половиной часов оперировали 26-летнего участника спецоперации, у которого в сердце остался осколок снаряда. Об этом сообщает «Татарстан-24».
Отмечается, что осколок размером 4 на 7 мм прошел через ключицу и застрял в сердце бойца с позывным «Крашер». По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, военный не умер от кровотечения, так как осколок успел разогреться и в сердечной мышце также произошел разогрев «по принципу сварки».

Примечательно, что осколок каким-то чудом не повредил дыхательные пути или иные жизненно важные органы. В настоящее время молодой человек находится на пути к выздоровлению. Солдат ВС РФ уже задумывается о возвращении на службу.

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Боец СВО неделю оборонял позицию, пив дождевую воду и поедая листья
RT: боец СВО неделю оборонял позиции без припасов, пил дождевую воду и ел листья
21 июня 2024, 13:15

Фото:IStock/Aleksandr Golubev

Участник специальной военной операции на протяжении недели в одиночку удерживал брошенные ВСУ позиции. Об этом сам солдат с позывным Мияги рассказал журналистам RT.
По словам бойца, он участвовал в штурме украинских позиций, когда внезапно они попали под обстрел. Штурмующие разделились и Мияги направился в сторону ВСУ, вызывая огонь неприятеля на себя. Он занял брошенное украинцами укрепление и под прицелами дронов неделю удерживал его. В это время сослуживцы бойца занимали другие опорные пункты. После у Мияги возник план спасения и он пересек 3 километра пересеченной местности, простреливаемой и заминированной ВСУ. Сослуживцы встретили его, стоящим на коленях, передает RT.

«Меня спасли холодные короткие дожди два дня подряд. Так я жажду утолял. Листья ел. Периодически смотрел на кусты, и мне мерещились баклажки с водой. Будто понемногу сходил с ума», — сообщает российский боец.

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ВСУ готовят контрудар на Харьковском направлении
21 июня 2024, 12:31

Фото: iStock/undefined undefined

В Харьковской области командование ВСУ стягивает резервы, оснащенные техникой и вооружением.
«Источники в Харькове и окрестностях сообщают о большом скоплении личного состава, артиллерии и военной техники. Командование ВСУ, судя по всему, сосредотачивает силы и средства для нанесения ударов войсками по ВС РФ на харьковском направлении. Возможны попытки выхода сил ВСУ во фланг российского оперативного войскового объединения «Север»», — пишет argumenti.ru.

Минувшей ночью ВСУ попытались контратаковать ВС РФ в районе села Глубокое у Липцов, однако российские бойцы купировали атаку и отбросили украинцев назад.

Кроме того, накануне российские военные впервые с начала СВО ударили по Липцам тяжёлой авиационной бомбой ФАБ-3000, оснащённой УМПК. Врыв произошёл недалеко от капитального строения, от которого остался только остов.

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Применение ФАБ-3000 под Харьковом и плачевное положение ВСУ в Часов Яре: сводка СВО на 21 июня
Журналист Боуз: использование РФ ФАБ-3000 — плохая новость для ВСУ
21 июня 2024, 11:17

Фото: iStock/Евгений Биятов

Армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах Харьковской области, однако ВСУ не оставляют попыток остановить российское наступление и предпринимают попытки контратак, тем временем в Часов Яре продолжается ожесточенная битва, украинские войска крепко держатся за свои позиции и не собираются их покидать, несмотря на тяжёлое положение в городе.
Последние новости с полей спецоперации на утро 21.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Часовоярское направление


Здесь продолжаются интенсивные бои в восточном микрорайоне Часов Яра «Канал» в многоэтажной застройке. Российские войска при поддержке средств дальнего поражения пытаются выбить ВСУ с позиций в западной части микрорайона. Украинские войска несут значительные потери, однако пока оставлять свои позиции не собираются. При этом уничтожение российскими бойцами переправ через канал и работа БПЛА и артиллерии осложнили логистику противника.

24-я ОМБр ВСУ сообщает о тяжелейшей ситуации в городе и вокруг него. По данным украинских боевиков, армия РФ постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга. Кроме того, ВС РФ беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

Кроме того, ВС РФ выдавили ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс в Калиновке. В скором времени село будет полностью освобождено от украинских боевиков.

Харьковское направление


Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, российская армия взяла под контроль Агрегатный завод и большую часть Тихого. При этом ВСУ лишились единственной асфальтированной дороги для снабжения.

Подразделения ВС РФ оттеснили противника к реке Волчья, а попытки ВСУ перебросить подкрепление были пресечены плотным огнем артиллерии и ТОСов. Однако в восточной части города ВСУ пытаются наступать.

В ночь на 21 июня украинские подразделения небольшими группами четыре раза атаковали российские позиции в районе села Глубокое в районе Липцов. Действия оказались безуспешными.

Таким образом, по данным Telegram-канала «Два майора», противник активизировался на всех направлениях в Харьковской области и пытается найти слабые места в обороне российских войск, разворачивая дополнительные средства РЭБ и разведки. Однако наши бойцы мужественно отражают все атаки врага, активно применяя артиллерию, ТОСы и авиацию.

Накануне армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах. Вот что об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз:
«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск».

Авдеевское направление


В Карловке идут бои на окраинах. По данным некоторых украинских источников, российские бойцы контролируют уже половину села. Они наступают западнее Нетайлово, огибая Карловское водохранилище. В то же время на северном берегу водохранилища идут боевые действия за позиции в коттеджном посёлке. В Соколе ВСУ предпринимают попытки контратаковать, мешая продвижению российских сил, а в Воздвиженке плотно работает российская авиация, уничтожая укрепрайоны противника.

Тем временем российские войска закрепляются на занятых ранее позициях в районе Торецка.

Донецкое направление


Ведутся уличные бои в центре Красногоровки. Российские штурмовые подразделения продавливают оборону ВСУ с востока и пытаются взять их в окружение. В Максимильяновке развязались бои на восточных окраинах, а у Константиновки продолжается артиллерийская подготовка штурма, пишет военкор Евгений Лисицын.

По данным Telegram-канала «WarGonzo», в районе Нью-Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.

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«Плохая новость»: названо оружие, которое может стать «судным днем» для ВСУ
Журналист Чей Боуз назвал использование ФАБ-3000 плохой новостью для ВСУ
21 июня 2024, 10:59

Фото: Минобороны РФ

Применение авиабомб ФАБ-3000 российскими войсками в зоне спецоперации назвал плохой новостью для боевиков ВСУ ирландский журналист Чей Боуз. Публикация есть в социальных сетях. По словам Боуза, три тонны взрывчатки – это «огромная, разрушительная сила», полностью превращающая в пыль целые здания.
«Это очень плохая новость для украинских войск», – отметил журналист.

В минувший четверг, 20 июня, сообщалось, что авиабомбу ФАБ-3000 впервые применили в Липцах под Харьковом. Снаряд имеет универсальный модуль планирования и коррекции. Бомба ударила в четырехэтажный дом, где прятались боевики ВСУ.

Авиабомба ФАБ-3000 имеет наведение. По словам китайского эксперта Шао Юнлиня, ее можно использовать в качестве оружия «судного дня» в зоне спецоперации. ​

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#украина
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#спецоперация
#всу
#оружие
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Прорыв ВС РФ в Нью-Йорке и первое уничтожение ВСУ фугасными бомбами: последние новости СВО
21 июня 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Three Spots

На фронте активизировались боевые действия сразу на нескольких направлениях. О том, где продвинулись ВС РФ и куда ВСУ стянули резервы для сдерживания обороны расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска. ВС РФ удалось продвинуться на юго-западном направлении, оттеснив противника к реке Волчья. ВСУ стремятся перебросить резервы для укрепления обороны, однако сталкиваются с мощным противостояние российской артиллерии и ТОСами.
Противник возобновил наступление в восточной части Волчанска. Кроме того, небольшими группами ВСУ атаковали позиции ВС РФ в Глубоком.

В зоне СВО ВС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. ВСУ в ответ на массированную атаку развернул дополнительные средства РЭБ и разведки.


Авдеевское направление


Российские войска продолжают наступление западнее Нетайлово, огибая Карловское водохранилище. Продолжаются бои у Архангельского и Новоалександровки, а также на линии Сокол – Новопокровское.

Запорожское направление


ВС РФ атакуют позиции ВСУ в районе Малых Щербаков. Продолжаются бои севернее Работино. ВСУ атаковали БПЛА подстанцию города Энергодар. Линия фронта существенно не изменилась. Стороны противостояния ведут бои за инициативу.


Херсонское направление


Боестолкновения зафиксированы севернее населенных пунктов Крынки и Казачьи Лагеря. Встречные бои в островной зоне Днепра.

Украинский пленный: офицеры ВСУ учат солдат правильно умирать
Украинский пленный: офицеры ВСУ учат солдат правильно умирать

Донецкое направление


Российской армии удалось занять наиболее выгодные позиции для дальнейшего развития наступления в районе Карловки. Бои идут по обе стороны водохранилища. В районе Нью Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.

По информации телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», ВС РФ перешли в штурмы сразу на нескольких направлениях: в Нью-Йорке, в районе Северного/Кирово (выйдя к его окраинам), Южного и Александрополя.

Прорыв зафиксирован в Нью-Йорке и Торецке.


Часовоярское направление.


ВС РФ стремятся выбить ВСУ с западной части восточной окраины Часова Яра. Противник несет существенные потери среди техники и личного состава, но позиции не сдает.


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#вс рф
#минобороны
#солдат
#танк
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Угнанный у ВСУ танк Т-64 передали на вооружение «Пятнашке»
ТАСС: Угнанный у ВСУ Т-64 передали на вооружение бригаде «Пятнашка»
21 июня 2024, 10:44

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бывший украинский солдат Максим Лихачев перешел на сторону РФ на танке Т-64, который был передан на вооружение интернациональной бригаде «Пятнашка». Об этом информирует ТАСС.
Командир бригады «Абхаз» рассказал, что боевая машина прибыла самостоятельно, и перед ее использованием проводится полная техническая проверка. Отмечается, что технические специалисты выделили высокую скорострельность, проходимость танка и преимущества динамической защиты корпуса.

Согласно информации источника, танк уже готов к боевым действиям и в ближайшее время отправится на линию боевого соприкосновения. Его назвали в честь Максима Лихачева, чье имя уже выведено на дуле машины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#танк
#машина
#спецоперация
#вс рф
#специалисты
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Минобороны Украины назвало количество подготовленных Западом солдат ВСУ
Минобороны Украины: с 2022 года Запад подготовил более 52 тысяч солдат ВСУ
21 июня 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Более 52 тысяч украинских солдат подготовил Запад по европейским стандартам с начала спецоперации в конце февраля 2022 года. Такую цифру назвали в Минобороны Украины.
«Вооруженные Силы Украины сейчас формируют новые бригады, и мы нуждаемся в качественном обучении для наших военных. Поэтому продолжение миссии ЕС по военной помощи Украине является критически важным», – сказал замглавы украинского оборонного ведомства по вопросам европейской интеграции Александр Балануца.

До этого руководитель военного штаба Евросоюза генерал-лейтенант Микаэл Ван дер Лаан, который встретился с Балануца, говорил, что Брюсселем поддерживается дальнейшая подготовка боевиков ВСУ на территории ЕС.

Ранее на Украине сообщали о переговорах с Евросоюзом о депортации уклонистов с европейской территории. Как отметил руководитель украинского МВД Игорь Клименко, этот диалог важен, поскольку пограничниками каждый день задерживаются десятки уклонистов, желающих незаконно оказаться в ЕС.

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