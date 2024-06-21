В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести катеров ВСУ в районе Крыма

Фото: iStock/Ekaterina Utorova
Силы Черноморского флота ночью уничтожили 6 украинских безэкипажэных катеров в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.
Другие подробности в настоящее время не приводятся. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что за минувшую ночь ВСУ выпустили 117 БПЛА по гражданским объектам на территории РФ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня порядка 70 дронов украинской армии были сбиты над Крымом и Черным морем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Раскрыты подробности применения «адской» бомбы в Липцах
Применение ФАБ-3000 под Харьковом и плачевное положение ВСУ в Часов Яре: сводка СВО на 21 июня
Угнанный у ВСУ танк Т-64 передали на вооружение «Пятнашке»
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня порядка 70 дронов украинской армии были сбиты над Крымом и Черным морем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Раскрыты подробности применения «адской» бомбы в Липцах
Применение ФАБ-3000 под Харьковом и плачевное положение ВСУ в Часов Яре: сводка СВО на 21 июня
Угнанный у ВСУ танк Т-64 передали на вооружение «Пятнашке»
Екатерина Коршунова