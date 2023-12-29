Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва

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Осенний призыв на срочную службу завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ряды Вооруженных сил России призваны 130 тысяч человек. Осенний призыв в России начался 1 октября и должен был продлиться до 31 декабря. Количество человек, которых планировалось призвать, прежде не оглашалось.
В рамках осеннего призыва в 2023 году на службу отправились 147 тысяч призывников.
С 2024 года призыв в армию будет осуществляться по новым правилам. Прежде сообщалось, что изменен призывной возраст. Потенциальными призывниками будут граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. При этом те, кому исполнилось в 2023 году 28 или 29 лет будут автоматически зачислены в запас и призваны не будут.
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В рамках осеннего призыва в 2023 году на службу отправились 147 тысяч призывников.
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Анастасия Крестьянова