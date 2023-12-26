На Украине по мобилизации теперь смогут забирать инвалидов третьей группы

ВСУ попытались перейти в контратаку, однако успеха не имели. ВС РФ сдерживают наступление врага и прорывают его оборону на нескольких участках фронта. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где удалось достичь тактического успеха российским военным, читайте в материале «Радио 1».