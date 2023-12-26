На Украине по мобилизации теперь смогут забирать инвалидов третьей группы

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В Вооруженные силы Украины предложили призывать инвалидов третьей группы. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В случае его принятия, повестки начнут выдавать людям без глаза, пальцев, легкого, мочевого пузыря, почки или есть паралич кисти, неоперабельный дефект челюсти (это когда человек не может нормально жевать и теряет вес). Теперь в украинскую армию также могут призвать граждан с диагнозом «слепота», вместо конечностей культи, и тех, кто был кастрирован. Не смогут призвать только людей с ротом ниже 130 см.
Кроме того, если гражданин призывного возраста не явится в военкомат, ему могут запретить выезжать из Украины, манипулировать движимым и недвижимым имуществом, а также приостановить приостановят выплату льгот и ограничить в правах распоряжаться своими финансами. К примеру, будет сложнее снять зарплату и оформить кредит.
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Алина Юрчак