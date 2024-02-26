РБК: Минобороны вновь запретило агродроны на юге

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Министерство обороны запретило использовать дроны для обработки сельхозугодий и в текущем году в зоне временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России. Об этом РБК рассказали два источника, участвовавшие в совещании в Минсельхозе по вопросам авиационно-химических работ (АХР) в агросезон 2024 года.
В пресс-службе Минсельхоза подтвердили проведение совещания, заявив, что МО и Росавиация там озвучили действующие правила выдачи разрешений на выполнение АХР.
В Росавиации и Минэкономразвития от комментариев отказались. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.
Сложности с обработкой полей на юге наблюдаются с 2022 года в результате закрытия неба из-за СВО.
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Ювелина Бернст