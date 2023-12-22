ВС России начали применять дроны для доставки провизии и боеприпасов на передовую

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Российские военные, которые принимают участие в боевых действиях под Артемовском, начали применять дроны для доставки на позиции провизии и боеприпасов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ.
Как заявили в ведомстве, беспилотные летальные аппараты, кроме выполнения задач воздушной разведки и уничтожения техники и живой силы украинской армии, также применяют для доставки продовольствия, воды, средств связи и боеприпасов подразделениям, находящимся на защите первой линии обороны от ВСУ, которые хотят прорваться сквозь российские позиции.
Дроны в логистических целях применяют только в самых опасных ситуациях для транспортировки. При этом за сутки один расчет квадрокоптера может организовать несколько десятков вылетов для доставки необходимых ресурсов на передовые позиции.
До этого Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дроны в логистических целях применяют только в самых опасных ситуациях для транспортировки. При этом за сутки один расчет квадрокоптера может организовать несколько десятков вылетов для доставки необходимых ресурсов на передовые позиции.
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Алина Юрчак