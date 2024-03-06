Минобороны впервые заявило о сбитой авиабомбе Hammer

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Министерство обороны РФ заявило в ежедневной сводке о сбитой в зоне специальной военной операции управляемой авиабомбе Hammer французского производства. Отмечается, что это первый подобный случай в рамках СВО.
«С помощью средств противовоздушной обороны за последние сутки было сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer французского производства», — сообщает ведомство.Кроме того, по данным Минобороны, силы противовоздушной обороны сумели сбить 135 украинских дронов.
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Артем Кузьмин