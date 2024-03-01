В Севастополе работает ПВО, остановлено движение по Крымскому мосту

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В Севастополе объявлена воздушная тревога, остановлено движение по Крымскому мосту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Все службы приведены в состояние боевой готовности, кроме того, работают системы ПВО, добавил губернатор.
Он также обратился к жителям Севастополя и гостям города. Развожаев попросил их сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в городе прозвучали два мощных взрыва и несколько более слабых. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он также обратился к жителям Севастополя и гостям города. Развожаев попросил их сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова