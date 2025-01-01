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Большинство граждан Украины бегут в Россию транзитом через страны Евросоюза, поскольку киевский режим напрямую их не выпускает. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что большинство украинцев, бегущих в Россию, делают это через территорию европейских государств. Просто так власти Украины не выпускают местных в Россию.
Ранее херсонский губернатор заявил, что Украина стремительно терпит поражение в конфликте, в то время как Россия успешно выполняет цели и задачи СВО. Также Сальдо указал на нехватку оружия и личного состава в ВСУ.
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Анастасия Чинкова