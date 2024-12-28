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Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации

Фото: iStock/Animaflora

Фото: iStock/Animaflora

В условиях нарастающей тревоги по поводу возможного снижения возраста мобилизации, в западных регионах Украины начали организовывать вывоз юношей младше 18 лет за границу. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», автобусы, наполненные парнями в возрасте 16-17 лет, замечены на маршруте в Словакию.
В начале октября Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому 17-летние граждане должны будут самостоятельно становиться на призывной учет, уточняя свои данные в военкомате или через электронный кабинет.

По словам местных жителей, наблюдается увеличение числа автобусов, которые отвозят молодых людей без сопровождения родителей. Эти поездки организованы как туры, однако многие участники уезжают не с целью обучения или отдыха, а скорее в попытке избежать призыва на военную службу.



Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учёт
#законопроект
#сотрудники
#всу
МО: Бойцы ВДВ из Крыма штурмом взяли опорный пункт ВСУ в курском приграничье
28 декабря 2024, 14:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Бойцы Донского казачьего полка Воздушно-десантных войск России из крымской Феодосии штурмом взяли опорный пункт ВСУ. Он был оборудован в полуразрушенном доме в одном из приграничных районов Курской области.
Об атаке десантников рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Украинские солдаты были обнаружены в подвале здания в ходе разведки. В ходе наблюдения с воздуха удалось выяснить огневые средства противника. Штурмовая группа получила координаты места, определила порядок боевой работы и выдвинулась в указанный район.

Сначала противник подвергся деморализующему артиллерийскому удару. Затем, подавив огневые точки ВСУ, десантники пошли на штурм. В ходе атаки опорный пункт противника был взят, российские бойцы произвели зачистку здания. Часть украинских военных сложила оружие. Те, кто оказал сопротивление, были уничтожены.

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Сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах
28 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники ТЦК начали применять новую тактику при поимке украинцев для их мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, военкомы теперь перемещаются по городам и поселкам группами сразу на нескольких «бусиках» и легковых машинах. Они блокируют автомобили уклонистов от службы в ВСУ, чтобы у тех не было возможности уехать.

Подобную практику уже заметили в Харькове.

Ранее доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец заявила, что парни младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже организованы целые туры по выезду подростков накануне их совершеннолетия.

Накануне лейтенант националистического батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что молодые и даже юные украинцы должны осознавать, что им придётся воевать в будущем, причём в самом ближайшем.

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Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину, спасаясь от мобилизации
Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину
28 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Парни младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже организованы целые туры по выезду подростков накануне их совершеннолетия. Об этом заявила доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец, ее слова приводит украинское издание «Страна».
«В западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а скорее, чтобы спастись от мобилизации», — заявила Купец.

По ее словам, в Словакии украинские школьники не имеют проблем с поступлением в школы. Она добавила, что иногда матери вывозят сыновей-подростков в Европу, а сами возвращаются на Украину.
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Кандидат в канцлеры Мерц: Присутствие военных на Украине надо согласовать с РФ
28 декабря 2024, 13:17

Фото: istockphoto/alzay

Миротворцы из Германии не будут отправлены на Украину без мандата в соответствии с международным правом. Об этом заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц.
Его слова передаёт немецкое издание Die Zeit. По мнению политика, в случае заключения мирного соглашения и потребности Украины в гарантиях безопасности в виде размещения в стране миротворческого контингента, такой шаг не может быть осуществлён без соответствующего международного мандата.

«Я не вижу этого на данный момент», — подчеркнул Мерц.

По мнению претендента на должность канцлера, такой мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней. Он воздержался от высказывания определённого мнения по поводу гарантий безопасности для Киева, отметив, что до прекращения огня и заключения перемирия «пока ещё далеко».

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#политика
#германия
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Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования
28 декабря 2024, 12:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Командиры и бойцы ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на украинских военных, пожелавших сохранить анонимность.
Один из командиров сообщил, что командование совершенно не понимает, что реально происходит на фронте. По его словам, они не понимают, где сторона ВСУ, а где находятся российские военные, также совершенно не понимают оперативной обстановки. В связи с этим, военным приходится действовать по своему усмотрению.

Он подчеркнул, что приказы совершенно не отражают реальность, поскольку имеется задержка в передаче сведений.

Другой командир взвода признался, что его бойцы не смогут удержать оборону. Он рассказал, что несколько раз получал отказ на просьбой изменить оборонительную позицию.

Остальные военные сообщили, что моральный дух падает, условия очень тяжёлые, а решения командования как и сама цель взятия Курска подвергаются сомнению.

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#россия
#курская область
#военные
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«ВСУ в панике»: Эксперт подвел итоги СВО и назвал города, которые перейдут под контроль ВС РФ
Военэксперт Коновалов: ВС РФ освободят Курахово, Карловку, Авдеевку и Покровск
28 декабря 2024, 12:06

Фото: iStock/zabelin

2024 год подходит к концу, а, значит, время подводить военные итоги России и обозначать новые планы и цели, делать прогнозы.
Российский военный журналист, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в этом году поступательное движение российских сил неоспоримо.

«В разные месяцы движения, темпы операции то более быстрые, то более медленные, но они не снижались. Освобождение территорий, которые стали вновь российскими — это достаточно большое количество километров. Более того, взятие знаковых населенных пунктов происходит каждый день», — сообщил эксперт.

По его словам, Карловка, Авдеевка, Марьинка, Покровск скоро станут официально российскими территориями.

«Самое главное — у противоположной стороны нет инструмента для того, чтобы переломить ситуацию: ни у нацистского Киева нет, ни у коллективного Запада, который этот нацистский Киев поддерживает. Они посылают людей, которые уже обречены», — сказал военный журналист.

Он добавил, что приход к власти Трампа увеличивает шансы на мирные переговоры между государствами.

«Трамп уже объявил, что хочет запустить переговорный процесс. Он уже готов принять, что никогда не будет НАТО на территории Украины, никогда там не будет иностранных войск. Самый главный вопрос — денацификация. Господин Трамп не предлагает ничего подобного. Значит, когда обнаружатся точки соприкосновения, переговорный процесс может быть начат, если Москва даст добро», — сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что ВСУ находятся в панике, потому что не понимают, с какой стороны и куда будет нанесен удар, что еще раз подтверждает неоспоримые поступательные движения РФ.

«С 2014 года они ведут себя так, как будто России нет, и каждый раз натыкаются на российский кулак. Пусть боятся на той стороне и ждут удара с неожиданного направления. Сейчас Курахово точно падет, а русские войска пойдут дальше — вперед», — заключил специалист.

Иван Коновалов уверен, что российский «Орешник» — это первый шаг к распаду НАТО, и РФ нанесет им удар в случае, когда нужно будет вновь обозначить «свои красные линии».

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В России оценили необходимость проведения новой мобилизации
Генерал Гурулёв: в России нет необходимости проводить новую мобилизацию
28 декабря 2024, 11:54

Фото: iStock/scaliger

Генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулёв высказался о необходимости проведения новой мобилизации в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Забайкалье».
Он подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости проводить мобилизацию. Также генерал призвал слушать президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева, которые не раз заявляли, что сейчас много россиян приходят подписывать контракт с Минобороны.

Ранее Медведев подвёл итоги года по набору на контрактную службу. По его сведениям, контракт с оборонным ведомством в 2024 году заключили около 440 тысяч человек.

До этого Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны подчеркнул, что в 2024 году каждый день более тысячи человек добровольно заключали контракт с ведомством. Также глава государства подчёркивал, что россияне оказывают помощь и поддержку участникам СВО.

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AP: ставкой на Курскую область Киев ослабил всю линию фронта
28 декабря 2024, 11:53

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские и западные чиновники считают, что ставка Киева на вторжение ВСУ в Курскую область ослабит всю линию фронта под натиском российских военных, Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Пять украинских и западных чиновников в Киеве заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке», — говорится в статье.

При этом майор 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степан Луцив сообщил изданию, что вторжением в Курскую область украинская армия «попала в осиное гнездо и разворошила горячую точку».

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что, учитывая продвижение российских войск, украинские военные высказывают мнение, что операция Киева в Курской области обернулась «продажей Донбасса».

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«Экзистенциальная проблема»: Военэксперт назвал причину распада НАТО в 2025 году
Военэксперт Коновалов: российский «Орешник» — это конец НАТО
28 декабря 2024, 11:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Россия применит баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в случае необходимости, однако не будет спешить, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский военный журналист, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с «Радио 1» заявил, что российский «Орешник» — это экзистенциальная проблема Запада.

«Им ответить на это нечем, но это их проблема, их головная боль. Наш "Орешник" — это та самая система, которая совершила первый шаг к распаду НАТО. Они уже не чувствуют себя в безопасности, как раньше банда в Восточной Европе, которые побежали под крыло Соединенных Штатов, но теперь там никакого крыла нет, потому что каждый сам за себя. У Киева нет никаких возможностей влиять на ситуации. "Орешник" — это конец НАТО», — пояснил эксперт.

По словам Коновалова, последующее применение «Орешника» зависит от решений российского военно-политического руководства, когда нужно будет вновь обозначить свои красные линии.

«Есть чёткая информация, что после первого удара ракетное украинское предприятие "Южмаш" прекратило существование. Вот и все, никакие кадры не нужны», — заключил военный журналист.

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