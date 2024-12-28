Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации

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В условиях нарастающей тревоги по поводу возможного снижения возраста мобилизации, в западных регионах Украины начали организовывать вывоз юношей младше 18 лет за границу. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», автобусы, наполненные парнями в возрасте 16-17 лет, замечены на маршруте в Словакию.
В начале октября Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому 17-летние граждане должны будут самостоятельно становиться на призывной учет, уточняя свои данные в военкомате или через электронный кабинет.
По словам местных жителей, наблюдается увеличение числа автобусов, которые отвозят молодых людей без сопровождения родителей. Эти поездки организованы как туры, однако многие участники уезжают не с целью обучения или отдыха, а скорее в попытке избежать призыва на военную службу.
Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам местных жителей, наблюдается увеличение числа автобусов, которые отвозят молодых людей без сопровождения родителей. Эти поездки организованы как туры, однако многие участники уезжают не с целью обучения или отдыха, а скорее в попытке избежать призыва на военную службу.
Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова