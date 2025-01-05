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Украина заняла последнее место по обновлённому рейтингу IQ в Европе и 78-е место в мире. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Отмечается, что обновлённый рейтинг опубликован на портале International IQ Test. Из него следует, что на Украине в настоящее время наблюдается самый низкий уровень IQ в Европе.
Так, согласно данным исследования, первое место занял Китай. Россия разместилась на шестой строчке рейтинга, а Украина заняла последнее в Европе и 78-е место в мире.
Напомним, что 10 декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об отмене IQ-тестов для судей в Высшем антикоррупционном суде и в апелляционных судах.
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Так, согласно данным исследования, первое место занял Китай. Россия разместилась на шестой строчке рейтинга, а Украина заняла последнее в Европе и 78-е место в мире.
Напомним, что 10 декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об отмене IQ-тестов для судей в Высшем антикоррупционном суде и в апелляционных судах.
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Анастасия Чинкова