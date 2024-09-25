Минобрнауки намерен исключить ЕГЭ по иностранному языку для некоторых специальностей

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Минобрнауки России намерен исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для нескольких специальностей. Об этом говорится в проекте ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что речь идёт о таких направлениях как экономика, менеджмент и управление персоналом. Теперь для поступления на эти направления будет достаточно сдать обязательные русский язык и математику, а также информатику, историю, обществознание или географию по усмотрению вуза.
В Telegram-канале образовательного ведомства сказано, что изменения нацелены на укрепление связи между знаниями, полученными в школе, и требованиями программ высшего образования.
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Анастасия Чинкова