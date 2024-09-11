В России появилось первое учебное пособие для изучения в школе БПЛА

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К началу нового учебного года в России было представлено новое учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС). Учебник совместно выпустили компания «Геоскан» и издательство «Просвещение».
Учебное пособие «Беспилотные летательные аппараты» предназначено для углублённого изучения данной темы в инвариантном модуле «Робототехника» предмета «Труд (технология)» в восьмом и девятом классах, сообщает пресс-служба издательства.
Пособие состоит из шести глав: общее введение в беспилотную авиацию, классификация и устройство БПЛА, электронные компоненты беспилотных воздушных судов, основы ручного пилотирования, программирование автономных полетов, тренды и профессии в мире беспилотников. Материал курса рассчитан на 34 учебных часа.
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