Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в вузы

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Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что русский язык останется обязательным предметом для поступления в вузы по всем специальностям. Согласно информации ведомства, в списке обязательных испытаний также значится профильный предмет из списка обязательных, выбираемых высшим учебным заведением, и один-два профильных предмета из оставшихся в перечне на выбор поступающего или вуза.
Отмечается, что абитуриенты по-прежнему обязаны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам (в исключительных случаях — по четырем).
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