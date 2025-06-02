Минобрнауки назвало реальную причину понижения вузов РФ в мировом рейтинге

02 июня 2025, 07:20

Многие научные журналы дискриминируют российскую науку — Минобрнауки

Фото: iStock/Sergi Formoso

Министерство науки и высшего образования России прокомментировало снижение позиций российских университетов в рейтинге CWUR Global 2000, опубликованном 2 июня. В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что падение позиций не отражает реальной конкурентоспособности вузов, а является результатом политической конъюнктуры и высокой зависимости от библиометрических показателей. Об этом пишет РИА Новости.





В глобальный список 2000, составленный Центром мировых рейтингов университетов (CWUR) на 2025 год, вошли 43 российских университета. Отмечается, что «70 процентов российских университетов ухудшили свои позиции», включая Московский государственный университет (МГУ), который опустился на 12 позиций и занял 245-е место.



Сообщается, что основной причиной снижения эффективности научных исследований в российских вузах является «исключительно высокий удельный вес библиометрических показателей», которые составляют 40 процентов итоговой оценки рейтинга. Это приводит к искажению реальной картины конкурентоспособности российских университетов на международной арене.





«Это, прежде всего, следствие исключительно высокого удельного веса библиометрических показателей, вклад которых в итоговую оценку рейтинга CWUR Global 2000 составляет 40 процентов», — говорится в сообщении министерства.