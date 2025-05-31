Россиянам рассказали, как правильно выбирать мороженое

31 мая 2025, 12:38

В Роскачестве советуют выбирать мороженое по внешнему виду

Фото: istockphoto/ahirao_photo

Определить плохое мороженое можно по внешним признакам и составу, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Специалисты подчеркнули, что льдинки на поверхности свидетельствуют о повторной заморозке товара.





В составе качественного продукта должно быть молоко, сливки, сахар, сухое молоко, стабилизаторы и ингредиенты. А вот растительные жиры в пломбире, сливочном и молочном мороженом — не допускаются. Кроме того, следует обратить внимание на неоднородность оттенка, говорят эксперты.





«На упаковке обязательно должна быть указана жирность: до 7,5 % — это молочное мороженое, от 8 до 11,5 % — сливочное, а от 12 до 20 % — пломбир. (…) Не бойтесь стабилизаторов в составе: они помогают мороженому сохранять форму и не таять слишком быстро», — сказано в материале.

