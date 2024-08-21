Психотерапевт Бабинина раскрыла, как не довести ребёнка до депрессии экзаменами

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Экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявила, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.
Она отметила, что важно привить ребёнку понимание того, что экзамены не фатальны. Также специалист рекомендовала распланировать весь процесс подготовки, соблюдать правильный режим питания и дня.
А специалист семейного центра «Оберег» Александра Кумскова заявила о важности развития воображения и фантазии у детей. Для того, чтобы эти процессы усиливались, она рекомендовала практиковать мозговые штурмы, смену привычек, использовать метод ассоциаций, генерировать по десять идей в день, а также применять стратегию Уолта Диснея, которая заключается в исполнении ребёнком трёх ролей – мечтателя, реалиста и критика.
Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала социализировать детей перед началом учебного года для их лучшей адаптации в школе.
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«Экзамен – это такое же соревнование, как и все остальные. Чем больше ребёнок тренируется, тем легче ему становится. Когда им дают билеты и когда они тянут билеты – это является хорошей тренировкой. Даже простые действия помогают, поэтому никогда не надо отказываться от тренировочных экзаменов», – добавила в беседе с RuNews24.ru Бабинина.
А специалист семейного центра «Оберег» Александра Кумскова заявила о важности развития воображения и фантазии у детей. Для того, чтобы эти процессы усиливались, она рекомендовала практиковать мозговые штурмы, смену привычек, использовать метод ассоциаций, генерировать по десять идей в день, а также применять стратегию Уолта Диснея, которая заключается в исполнении ребёнком трёх ролей – мечтателя, реалиста и критика.
«Позвольте ребенку фантазировать и создавать свои собственные миры без ограничений. Будьте терпеливы и поддерживайте его творческие порывы. Проявите искренний интерес к его работе, даже если она несовершенна. Создайте домашнюю атмосферу, где творчество и воображение ценятся и поощряются, — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Кумскова.
Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала социализировать детей перед началом учебного года для их лучшей адаптации в школе.
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Мелисса Тимофеева