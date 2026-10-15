Минобрнауки предложило обязать абитуриентов заранее оплачивать обучение

15 октября 2026, 17:05

Минобрнауки: новые правила оплаты обучения в вузах могут ввести с 2027 года

Фото: istockphoto / SeventyFour

Минобрнауки России подготовило проект приказа, согласно которому поступающим на платные места придётся оплачивать первый семестр до начала обучения. Если документ примут, новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.