Минобрнауки предложило обязать абитуриентов заранее оплачивать обучение
Минобрнауки России подготовило проект приказа, согласно которому поступающим на платные места придётся оплачивать первый семестр до начала обучения. Если документ примут, новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.
Как сообщает «argumenti.ru», инициатива призвана сократить число абитуриентов, которые заключают договоры сразу с несколькими вузами и занимают платные места, но в итоге не приступают к учёбе. В ведомстве рассчитывают, что предоплата поможет сделать конкурс более прозрачным и позволит другим поступающим претендовать на освободившиеся места.
Согласно проекту, оплатить обучение можно будет в том числе материнским капиталом или образовательным кредитом. Сроки внесения средств будут устанавливать сами университеты.
При этом инициатива может создать дополнительные трудности для абитуриентов. Например, оформление кредита или использование материнского капитала требует времени. Кроме того, пока остаётся вопрос о порядке возврата денег, если студент передумает учиться после оплаты семестра.
Проект приказа пока не принят. Если его утвердят, новые правила приёма начнут действовать с 1 марта 2027 года.
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