Стало известно, почему питомцы набирают вес осенью
Осенью домашние животные могут набирать вес из-за снижения физической активности. Владельцы чаще сокращают время прогулок в дождливую и холодную погоду, но продолжают кормить питомцев привычными порциями.
Об этом РИАМО рассказал руководитель направления «КошкодавкамНет» Фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Материал передаёт Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, некоторые хозяева дополнительно увеличивают порции, считая, что животному необходимо накопить жир перед зимой. Однако такой подход может навредить здоровью питомца.
Количество корма должно соответствовать потребностям животного и уровню его активности. Поэтому владельцам не стоит считать появление лишнего веса естественной подготовкой к холодам.
При этом смена сезона действительно может влиять на поведение животных. Например, у кошек сокращение светового дня способно отражаться на активности и расходе энергии.
Чтобы питомец не набирал лишние килограммы, хозяевам важно следить за его рационом и физической активностью. Сокращение прогулок и игр при сохранении прежнего объёма питания может привести к увеличению массы тела.
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