Стало известно, почему питомцы набирают вес осенью

15 октября 2026, 16:32

Лишний вес у животных осенью не связан с подготовкой к зиме

Фото: istockphoto / elifilm

Осенью домашние животные могут набирать вес из-за снижения физической активности. Владельцы чаще сокращают время прогулок в дождливую и холодную погоду, но продолжают кормить питомцев привычными порциями.