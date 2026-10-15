Новосибирцам назвали самые популярные подержанные автомобили и их цены

15 октября 2026, 16:55

Средняя цена машины с пробегом в Новосибирской области достигла 1,5 млн рублей

Фото: istockphoto / igoriss

В Новосибирской области самыми востребованными подержанными автомобилями в июле — сентябре 2026 года стали LADA 2114 Samara, Toyota Corolla и LADA 2107. Средняя стоимость машины с пробегом в регионе составила 1,5 млн рублей.