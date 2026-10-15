Новосибирцам назвали самые популярные подержанные автомобили и их цены
В Новосибирской области самыми востребованными подержанными автомобилями в июле — сентябре 2026 года стали LADA 2114 Samara, Toyota Corolla и LADA 2107. Средняя стоимость машины с пробегом в регионе составила 1,5 млн рублей.
Как сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на исследование «Авито Авто», среди популярных марок лидировала Toyota с долей 20,3%. Второе место заняла LADA с показателем 15,7%, третье — Nissan с 9,4%.
Среди российских автомобилей чаще всего выбирали LADA 2114 Samara. Её средняя цена составила 189 тысяч рублей. LADA 2107 стоила в среднем 164 тысячи рублей, а LADA 4×4 — 362 тысячи рублей.
В число популярных японских моделей вошли Toyota Corolla со средней стоимостью 633 тысячи рублей, Toyota Camry за 1,5 млн рублей и Lexus RX за 2,9 млн рублей.
При этом некоторые марки за год подешевели. Сильнее всего снизилась средняя цена Suzuki — на 11,5%, до 741 тысячи рублей. Mazda подешевела на 6,6%, до 897 тысяч рублей. Стоимость LADA и Nissan уменьшилась на 3,3%: до 389 тысяч и 826 тысяч рублей соответственно.
Среди отдельных моделей заметнее всего подешевела Mazda Demio — на 14,8%, до 301 тысячи рублей. Цена Honda Accord снизилась на 12,5%, до 799 тысяч рублей, LADA 2104 — на 12,3%, до 187 тысяч рублей, а Nissan Sunny — на 12,1%, до 216 тысяч рублей. Chevrolet Niva подешевела на 10,9%, до 459 тысяч рублей.
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