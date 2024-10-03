Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы РФ

С 2 по 4 октября 2024 года в Москве пройдёт IV Российский диагностический саммит в выставочном центре «Крокус Экспо». На мероприятии соберутся специалисты в области лабораторной, лучевой и ультразвуковой диагностики, чтобы обсудить актуальные вопросы, такие как цифровизация и междисциплинарное взаимодействие, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.