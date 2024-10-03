Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы РФ

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В РФ планируется изменить перечень вступительных испытаний в вузы, нововведения вступят в силу поэтапно. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.
Отмечается, что первая часть изменений вступит в силу в следующем году — она включает в себя направления подготовки. Вторая часть, которая подразумевает значительные новации, по словам министра, также начнет действовать в 2025 году.
Фальков подчеркнул, что документ об изменениях во вступительных испытаниях скорректируют с учетом замечаний, высказанных в процессе общественного обсуждения.
Напомним, 25 сентября текущего года стало известно, что в России захотели ввести новые экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Для части специальностей предложили отменить экзамен по иностранному языку.
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Фальков подчеркнул, что документ об изменениях во вступительных испытаниях скорректируют с учетом замечаний, высказанных в процессе общественного обсуждения.
Напомним, 25 сентября текущего года стало известно, что в России захотели ввести новые экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Для части специальностей предложили отменить экзамен по иностранному языку.
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Екатерина Коршунова