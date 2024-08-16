РГСУ подготовит специалистов в области психологии счастья

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Российский государственный социальный университет (РГСУ) начнёт подготовку специалистов в области психологии счастья.
Отмечается, что новое направление магистратуры откроется с нового учебного года.
До этого сообщалось, что в Москве более 70 тыс. студентов колледжей прошли практику в компаниях в прошлом учебном году. Директор политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова столичного департамента образования и науки Наталья Еремина прокомментировала ситуацию.
Ранее руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявляла, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.
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«Ряд новых направлений подготовки магистратуры, среди которых «Психология счастья в социальной сфере, бизнесе и политике», открыт на факультете политических и социальных наук Российского государственного социального университета», — приводит RT сообщение учебного заведения.
До этого сообщалось, что в Москве более 70 тыс. студентов колледжей прошли практику в компаниях в прошлом учебном году. Директор политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова столичного департамента образования и науки Наталья Еремина прокомментировала ситуацию.
«Уже третий год наш колледж сотрудничает с работодателями: вместе мы разрабатываем и реализуем учебные программы. Партнёры помогают определять необходимое оснащение площадок для практической подготовки по разным специальностям, привлекают опытных работников к наставничеству и предлагают места для целевой подготовки», – приводит АГН «Москва» слова Ереминой.
Ранее руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявляла, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.
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Мелисса Тимофеева