Мишустин уволил двух заместителей министров в правительстве России

Фото: Сайт Кремля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми уволил заместителя главы Минприроды Светлану Радченко и замглавы Минобрнауки Дарью Кирьянову. Распоряжения опубликовали на портале правовой информации 23 сентября.
Новым замом главы Минприроды стала Светлана Ходнева, на пост замглавы образовательного министерства назначена Елена Грудинина.
Ходнева ранее занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Грудинина по нынешнего назначения возглавляла департамент управления имуществом Минобрнауки.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение со списком стран, которые навязывают нетрадиционные ценности — в документ вошли 47 иностранных государств.
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Ходнева ранее занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Грудинина по нынешнего назначения возглавляла департамент управления имуществом Минобрнауки.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение со списком стран, которые навязывают нетрадиционные ценности — в документ вошли 47 иностранных государств.
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Лия Мурадьян