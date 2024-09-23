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Мишустин уволил двух заместителей министров в правительстве России

Мишустин уволил замглавы Минприроды и замминистра Минобрнауки РФ
23 сентября 2024, 22:15
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми уволил заместителя главы Минприроды Светлану Радченко и замглавы Минобрнауки Дарью Кирьянову. Распоряжения опубликовали на портале правовой информации 23 сентября.
Новым замом главы Минприроды стала Светлана Ходнева, на пост замглавы образовательного министерства назначена Елена Грудинина.

Ходнева ранее занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Грудинина по нынешнего назначения возглавляла департамент управления имуществом Минобрнауки.



Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение со списком стран, которые навязывают нетрадиционные ценности — в документ вошли 47 иностранных государств.

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Израиль перешел к новым этапам операции против «Хезболлы» в Ливане
Израиль объявил о новом этапе операции против «Хезболлы» в Ливане
23 сентября 2024, 21:46

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии.
«Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение «Хезболла» строило последние 20 лет», — говорится в заявлении главы Генштаба Герци Халеви.

Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже. Одновременно перед израильтянами с официальным обращением выступил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сообщил, что страну «ожидают тяжелые дни».

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Политолог Светов: Байден и Зеленский обсудят украинский план
23 сентября 2024, 21:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Политолог Юрий Светов предположил, какие темы будут обсуждать Байден и Зеленский на встрече и о чем они могут договориться.
По данным западных СМИ, Зеленский летит в США на американском самолете. Светов отметил, что это выглядит довольно странно, когда президент суверенной страны отправляется с визитом в Штаты на чужом самолете.

Политолог пояснил, что Джо Байден и Владимир Зеленский планируют обсудить украинский план. При этом глава Украины будет выпрашивать финансовую помощь у США.

«Зеленский объявил Байдену, что он будет продолжать операцию в Курской области, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию и заниматься ядерным шантажом. Также Зеленский будет просить выделить Киеву современное оружие, которое сможет стрелять вглубь нашей страны. Безусловно, он продолжит попрошайничать и попросит очередную международную экономическую помощь», — рассказал Светов в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также выразил уверенность в том, что Зеленский будет просить предоставить Украине гарантии, которыми обладают страны НАТО.
По словам политолога, Зеленский уверен, что Украина сможет победить в конфликте с Россией, только втянув в него США. Он надеется убедить Байдена предоставить Киеву спутниковые данные, чтобы наносить удары по центру России.

При этом Светов считает, что американский лидер может пойти навстречу Зеленскому в этом вопросе, после того, как покинул президентскую гонку, чтобы оставить свой след в истории.

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В Пентагоне заявили о переброске дополнительных сил Америки на Ближний Восток
23 сентября 2024, 21:20

Фото: istockphoto/icholakov

Вашингтон перебросит дополнительные американские силы на Ближний Восток по причине эскалации в регионе. Численность подкрепления не названа. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Минобороны США Патрик Райдер.
«…Мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе. По соображениям безопасности при проведении операций мы не даем комментариев и не предоставляем конкретных деталей», — прокомментировал представитель американского оборонного ведомства.
Ранее политолог и военный эксперт Юрий Светов предполагал, что заокеанский лидер Джо Байден встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения украинского плана.

Сам Зеленский сегодня записывал обращение к украинцам по пути в США, где говорил о своих планах.

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#мир
#сша
#пентагон
#армия
#новости
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Шольц не станет убеждать Вашингтон разрешить Украине бить вглубь РФ
23 сентября 2024, 21:04

Фото: istockphoto/photosvit

Германия не станет помогать киевскому режиму убедить Вашингтон снять ограничительные меры в отношении ударов вглубь России. Об этом журналистам сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы не будем этого делать, и у нас на это веские причины», — прокомментировал Шольц соответствующий вопрос.
Кроме того, добавил Шольц, немецкая сторона не снимет ограничительные меры на использование своих вооружений.

«Это не согласуется с моей личной позицией», — резюмировал канцлер ФРГ.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе, однако союзники уже рекомендуют Киеву перейти на самофинансирование.

Ранее сообщалось, как навредили ВСУ западные снаряды.

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#германия
#олаф шольц
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Япония заявила о применении ИК-ловушек против российского самолета в море
Япония подняла истребители F-35 якобы из-за российского военного Ил-38
23 сентября 2024, 20:14

Фото: istockphoto/TebNad

Япония подняла в небо истребители F-35 якобы из-за российского противолодочного самолета Ил-38. Об этом заявил министр обороны Японии Минору Кихара в интервью газете South China Morning Post.
По данным издания, японские самолеты применили инфракрасные ловушки при контакте с российским воздушным судном.
«Российские самолеты Ил-38 трижды нарушили воздушное пространство над нашими территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо. Это произошло в промежуток с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 7:00 до 10:00 утра по мск – ред.)», — цитирует SCMP министра.

По словам Минору Кихара, вооруженные силы Японии впервые были вынуждены использовать инфракрасные средства противодействия — ИК-ловушки.
«Токио выразил чрезвычайно строгий протест Москве», — добавил Минору Кихара.

Официального сообщения от российской стороны по данному поводу не поступало.

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#самолёты
#япония
#россия
#истребитель
#военные
#вооружение
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Нетаньяху выступил с призывом к жителям Ливана
Нетаньяху призвал ливанцев уйти из районов с хранением вооружений «Хезболлах»
23 сентября 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Жителей Ливана призвали уйти из районов, где хранятся вооружения группировки шиитов «Хезболлах». С соответствующим обращением выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
«Я призываю вас — отнеситесь к этому предупреждению серьезно. Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности ваши жизни и жизни ваших близких. Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности Ливан», — сказал политик.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года ЦАХАЛ ликвидировал шесть сотен участников «Хезболлах». Как отметил глава генштаба израильской армии Герци Халеви, десятки из них были частью верхушки группировки. Армия обороны Израиля, добавил Халеви, разрушает потенциал «Хезболлах», регулярно атакуя противника.

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#мир
#израиль
#ливан
#война
#цахал
#новости
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Эксперт раскрыл главную цель поездки Зеленского в США
Аналитик Соскин: Владимир Зеленский устроил перформанс в США
23 сентября 2024, 19:47

Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в США — не более чем шоу для отвлечения внимания украинского населения от провалов боевиков ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил эксперт Олег Соскин.
«То, что Зеленский и (глава его офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США», — пояснил аналитик.
Он отметил тяжелейшую для украинской армии ситуацию на фронте, который, по словам Соскина, в буквальном смысле «трещит по швам». Вместе с тем ощущается, что главкому ВСУ при этом, добавляет Соскин, «все по барабану».

Ранее сообщалось, во сколько раз выросли мобилизационные показатели на Украине.

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#украина
#владимир зеленский
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На Украине заявили об увеличении показателей мобилизации
Умеров: показатели по мобилизации на Украине трехкратно увеличены
23 сентября 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Panama7

Мобилизационные показатели в украинской республике трехкратно увеличены. Об этом в своей колонке в украинской версии издания Forbes пишет глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
«Мы в три раза увеличили показатели мобилизации… Следующий шаг - реформа ТЦК (военкоматов, прим. ред.), — говорится в публикации.
Вместе с тем точное количество мобилизованных в настоящее время Умеров не назвал. К слову, глава киевского режима Владимир Зеленский тоже любит умалчивать подробности. Деталям он предпочитает общие формулировки, одна из которых «все идет по украинскому плану».

Военное положение в республике ввели в конце февраля 2022 года. В рамках всеобщей мобилизации, которую ввели днем позже, людей стали хватать прямо на улицах.

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#мир
#украина
#мобилизация
#новости
#всу
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Стало известно о записке подозреваемого во втором покушении на Трампа
WP: стрелок в Трампа во Флориде оставил своему другу послание
23 сентября 2024, 19:09

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Райан Роут, которого подозревают во втором покушении на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, оставил своему другу послание, где сказано о будущем нападении, информирует издание The Washington Post.
«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но я подвел тебя. Я старался изо всех сил и приложил всю смелость, на которую был способен», — сказано в послании, которое стало частью судебной документации.

Уточняется, что фигурант был готов заплатить шестизначную сумму способному завершить «работу».

В Трампа стреляли во Флориде, когда тот был в гольф-клубе 15 сентября. Сообщалось, что политик был в полукилометре от эпицентра случившегося.

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#дональд трамп
#покушение
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