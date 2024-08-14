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Минобрнауки РФ разработало правила для олимпиадников при поступлении на бюджет в вузах, чтобы избежать ситуаций, когда они занимают большинство бесплатных мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Зачислять без вступительных испытаний будут победителей и призеров лишь определенных олимпиад, а таже предлагается ввести для них квоту в 70%.
«Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности», — говорится в сообщении.Также сообщается, что особое право на поступление без вступительных будут предоставлять лишь победителям и призерам олимпиад школьников за 11 класс, а также победителям и призерам олимпиад школьников 1-2 уровня.
В пресс-службе отметили, что в 2024 году в некоторых ведущих вузах России сложилась такая ситуация, что число поступающих без вступительных испытаний превысило число бюджетных мест. Уточняется, что такая проблема возникла из-за решения приемных комиссий университетов, которые указали широкий перечень олимпиад для поступления без экзаменов.
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