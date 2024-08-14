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Риэлтор Апрелев спрогнозировал рост цен на аренду жилья в России на 15-20%

14 августа 2024, 20:31
Фото: iStock/Natee Meepian

Фото: iStock/Natee Meepian

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предположил, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.
Обусловлены такие процессы, прежде всего, сезонным фактором и ключевой ставкой, считает специалист.

«Думаю, что цены вырастут еще сильнее, на 15-20%. Всё будет зависеть от того, что будет происходить на рынке ипотеки. Мне кажется, что нас ждёт период прироста цен на рынке найма жилья. Это коснется практически всех регионов. Но подорожание затронет те договоры о найме жилья, которые заключаются только сейчас», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.



Ранее агент по недвижимости Владимир Шмелев заявлял, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.

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Минобрнауки РФ разработало правила для олимпиадников при поступлении на бюджет
14 августа 2024, 20:47

Фото: istockphoto/fpphotobank

Минобрнауки РФ разработало правила для олимпиадников при поступлении на бюджет в вузах, чтобы избежать ситуаций, когда они занимают большинство бесплатных мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Зачислять без вступительных испытаний будут победителей и призеров лишь определенных олимпиад, а таже предлагается ввести для них квоту в 70%.
«Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что особое право на поступление без вступительных будут предоставлять лишь победителям и призерам олимпиад школьников за 11 класс, а также победителям и призерам олимпиад школьников 1-2 уровня.

В пресс-службе отметили, что в 2024 году в некоторых ведущих вузах России сложилась такая ситуация, что число поступающих без вступительных испытаний превысило число бюджетных мест. Уточняется, что такая проблема возникла из-за решения приемных комиссий университетов, которые указали широкий перечень олимпиад для поступления без экзаменов.

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Автоэксперт Сажин назвал нюансы отмена штрафа за отсутствие физических прав
14 августа 2024, 20:43

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Автоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде.
При этом он отметил, что у этой идее есть нюансы, касающиеся закона и непосредственно качества связи на местах.

«Внести изменения в КоАП — это ещё половина беды. Изменения нужно вносить в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в перечень документов, которые водитель должен иметь при себе. С указанием формулировки «в бумажном или электронном виде». <…> Эта история будет работать исключительно в тех местах, где есть устойчивая связь с интернетом. И здесь есть нюансы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин комментировал идею запрета автомобильных номеров без государственного флага.

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Физик Филиппов объяснил защищённость Земли от Солнца
14 августа 2024, 20:02

Фото: iStock/koya79

Доктор физико-математических наук Борис Филиппов заявил, что Земля надёжно защищена от выбросов вспышек Солнца.
Так он прокомментировал опасность магнитных бурь для Земли.

«У Земли есть магнитное поле, пространство Земли пронизано магнитным полем, которое не пропускает солнечные космические лучи. Отдельные частицы от солнечных лучей долетают до поверхности, но в основном это то, что называют космическими лучами. Мы защищены», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Филиппов.

Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут представлять угрозу для разных технических систем, добавил специалист.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что на Земле началась сильная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G4.

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#космос
#наука
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Власти Ингушетии ввели режим ЧС из-за аномальной жары
14 августа 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Власти Ингушетии ввели в республике режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стала аномальная жара и отсутствие дождей на протяжении долгого времени.
Об этом сообщило республиканское правительство в своём официальном телеграм-канале. Из-за сложных погодных условий растения не смогли нормально развиваться, что чревато потерями урожая. В сообщении правительства указано, что в аграрное ведомство уже поступило более 200 заявлений о гибели посевов из-за жары.

В региональном министерстве сельского хозяйства предпринимаются превентивные меры для снижения рисков потерь урожая из-за погодных условий. Применяются все виды минеральных удобрений, качественные семена, а также проводится специальная защита растений.

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#режим
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Российские учёные создали средство для ускоренного заживления ран
14 августа 2024, 19:08

Фото: iStock/Neydtstock

Учёные Сибирского федерального университета разработали специальные лекарственные пленки для ускоренного заживления ран.
Отмечается, что плёнки эти деланы из биоразлагаемого биополимера, а в их составе присутствуют антимикробные и регенерирующие препараты.

Специалисты утверждают, что такие плёнки способны не только ускорять заживление инфицированных ран, но и уменьшать риск появления неэстетичных келоидных рубцов и шрамов.

«Мы проучили и испытали в культуре человеческих клеток биополимерные пленки, имеющие функционал лекарственного средства. Они могут использоваться в качестве накладок, повязок, патчей для инфицированных или обычных ран. Их преимущества в том, что они не вызывают аллергии, на протяжении нескольких дней высвобождают антибактериальные и регенерирующие кожу препараты, физиологичным способом способствуя лечению разных ран», – отметил в беседе с Газета.ру ассистент базовой кафедры биотехнологии и кафедры медицинской биологии СФУ Алексей Дудаев.

Ранее учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.

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#медицина
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Из Химок в Курскую область отправили первую тонну гуманитарного груза
14 августа 2024, 19:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Из Химок в Курскую область отправили первую партию гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного городского округа. Депутаты, активисты-единороссы, волонтёры, жители и общественники собрали более тонны продуктов и товаров первой необходимости.
«Благодарю всех, кто не остается в стороне и принимает активное участие в помощи жителям Курска. Стойкости и мужества жителям Курска, сил нашим бойцам», – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Сбор проходил на базе Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и в местном отделении партии единороссов. Пункты сбора открыты в каждом микрорайоне Химок.
«Мне очень важно помочь людям в сложной жизненной ситуации, которые остались без крыши над головой. Очень хочется им помочь», – сказала волонтёр Алиса Фомичёва.
На призыв помочь жителям Курской области откликнулись сотни неравнодушных химчан. В их числе – депутаты местного Совета депутатов.

В администрации добавили, что 19 августа в Химках пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Присоединиться может каждый желающий. Акция стартует в полдень. Сбор пройдет на базе РРЦ «Волонтёры Подмосковья» по адресу: улица 9-го Мая, д.18Б.

С 16 по 22 августа пункты сбора будут работать во всех микрорайонах города.

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#курская область
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#московская область
#гуманитарная помощь
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Большинство жителей курского приграничья отселены и находятся в безопасности
МЧС: большинство жителей приграничных районов Курской области отселены
14 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/N-sky

Большинство жителей приграничных районов Курской области отселены в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.
«В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них — около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей. Готовы принять курян еще более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что за последний день порядка 200 человек из Курской области смогли разместиться в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей.

Всем эвакуированным круглосуточно оказывают помощь психологи МЧС РФ. Кроме того, с ними работают специалисты социальных служб.

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#рф
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Обманувшие Ларису Долину мошенники полгода обрабатывали певицу
14 августа 2024, 18:48

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники, которые обманули российскую певицу Ларису Долину, обрабатывали её в течение полугода. Они постоянно связывались с ней и уговаривали перевести им деньги.
Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, телефонные аферисты с апреля по июль 2024 года, звонили артистке, представляясь сотрудниками правоохранителями, вводили её в заблуждение и под предлогом сбережения средств убедили её перевести на безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы.

Ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей. Сама Долина также подтвердила, что стала жертвой «изощрённого и продуманного» мошенничества. По словам певицы, следователи считают, что злоумышленники находятся на территории Украины.

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#певица
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В Жуковском увеличат и обновят детские площадки
14 августа 2024, 18:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском в скверах на улице Баженова и Набережной Циолковского проводят модернизацию детских игровых площадок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Площадки оснастят обновлёнными игровыми элементами и малыми архитектурными формами. Кроме того, размер самих площадок будет увеличен до 450 кв. м.», – пояснили в отделе благоустройства Управления ЖКХ администрации муниципалитета.
Помимо этого, в 2024 году заменят игровые формы и резиновое покрытие во дворах на улицах Чкалова, Дугина, улица Молодёжная, Луч, Клубная, Мичурина и Муромская. На этих детских площадках также установят лавочки.

В управлении добавили, что работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#московская область
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