Риэлтор Апрелев спрогнозировал рост цен на аренду жилья в России на 15-20%

Фото: iStock/Natee Meepian
Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предположил, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.
Обусловлены такие процессы, прежде всего, сезонным фактором и ключевой ставкой, считает специалист.
Ранее агент по недвижимости Владимир Шмелев заявлял, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.
Читайте также:
Россиянам раскрыли недочёты квартир в новостройках
Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке
В РФ спрос на новостройки упал на 30%, но цены не снизились
«Думаю, что цены вырастут еще сильнее, на 15-20%. Всё будет зависеть от того, что будет происходить на рынке ипотеки. Мне кажется, что нас ждёт период прироста цен на рынке найма жилья. Это коснется практически всех регионов. Но подорожание затронет те договоры о найме жилья, которые заключаются только сейчас», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Ранее агент по недвижимости Владимир Шмелев заявлял, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.
Читайте также:
Россиянам раскрыли недочёты квартир в новостройках
Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке
В РФ спрос на новостройки упал на 30%, но цены не снизились
Мелисса Тимофеева