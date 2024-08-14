IT-эксперт Ермаков объяснил замену художников в мультипликации на ИИ

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IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что применение в мультипликации искусственного интеллекта является вполне естественной вещь.
Отмечается, что ИИ со временем сможет выполнять какие-то функции художников и аниматоров.
До этого сообщалось, что из-за ухода Google из России и недоступности многочисленных сервисов компании интерес потребителей к продуктам организации, в том числе и новинкам, оказался в этом году крайне низким.
Ранее полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявлял о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.
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«Поскольку создание анимационного видео и его озвучивание до этого происходило с использованием вычислительной техники, то производителям нет нужды «объяснять» ИИ нечто ранее не вполне оцифрованное, а можно с минимальными потерями сил и времени сосредоточиться на творчестве», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.
До этого сообщалось, что из-за ухода Google из России и недоступности многочисленных сервисов компании интерес потребителей к продуктам организации, в том числе и новинкам, оказался в этом году крайне низким.
«Ключевое изменение в линейке Pixel запланировано на следующий год: новый процессор, новый модем. Какой-то прорыв действительно может случиться только в 2025 году вместе с собственным процессором, а не тем, который Google производит на базе Samsung», — прокомментировал в беседе с «Известиями» главный редактор портала Content-Review.com Сергей Половников.
Ранее полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявлял о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.
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Мелисса Тимофеева