В России решили освободить детей мигрантов от тестирования по русскому языку
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от прохождения тестирования по русскому языку при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский является родным. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов. По их словам, действующая норма о прохождении обязательного теста не имеет практического смысла для детей, чей единственный родной язык – русский, включая репатриантов и тех, кто культурно близок к России.
Порядок освобождения от тестирования установит Министерство просвещения РФ.
