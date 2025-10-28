В России решили освободить детей мигрантов от тестирования по русскому языку

28 октября 2025, 20:20

В Госдуме рассматривают проект об освобождении детей мигрантов от тестирования

Фото: iStock/Ridofranz

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от прохождения тестирования по русскому языку при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский является родным. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.