Минобрнауки России принял решение о признании Серпухова наукоградом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Положительное решение о стратегии его развития дало Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом сообщил апресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Большой Серпухов – знаковый для Подмосковья проект, который позволит аккумулировать и реализовывать на нашей территории самые прорывные, стратегические научные идеи. У нас есть задача – обеспечить технологический суверенитет, а для этого необходима современная инфраструктура для инноваций, успешного практического внедрения разработок наших учёных. Спасибо Курчатовскому институту, РАН и другим флагманам отечественной науки за постоянную поддержку и партнёрство! По решению Президента в нашем регионе будет создан масштабный научный центр, чтобы форсировать развитие биотехнологий, фармы и других перспективных отраслей», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Серпухов является одним из городов у которых большой потенциал в сфере научно-производственного комплекса. На сегодняшний день в городском округе насчитывается порядка 50 предприятий, организаций, а также учреждений и обособленных подразделений.
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