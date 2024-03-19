Воробьёв: Подмосковье примет более 400 детей и их родителей из Белгородской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В подмосковных оздоровительных лагерях планируют разместить более 400 детей и их родителей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне. Наша общая задача – позаботиться о детях, обо всех, кому сейчас особенно нужна наша помощь. Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Подмосковье с вами!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что власти региона приняли решение вывезти порядка 9 тыс. детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Эвакуированы будут маленькие жители Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов и Шебекинского округа.
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Лора Луганская