Минобрнауки заявило о рассмотрении идеи о курсах по семейным ценностям для вузов

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«Такое предложение действительно поступило в Минобрнауки России и в настоящее время находится на рассмотрении», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства.
В то же время директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой об увеличении суммы налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей. Он отметил, что такая мера также способствует государственной политике поддержке семей с детьми и стимулированию рождаемости.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности двукратного увеличения сумм налоговых вычетов, с которых гражданин будет иметь возможность вернуть 13% подоходного налога, если он имеет на момент приобретения жилья статус многодетного или получил его после покупки жилья», — приводит RT текст письма Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Ранее первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая в беседе с «Радио 1» рассказала, как осуществляется процесс получения государственных званий у многодетных семей, таких как «Мать-героиня», орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава».
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