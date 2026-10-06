Минприроды Свердловской области напомнило правила при встрече с медведем
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подготовило памятку для жителей о правилах поведения при встрече с медведем. Специалисты советуют выбирать для прогулок участки с хорошим обзором — поляны, просеки и редколесье, а в лес по возможности ходить не в одиночку.
Особенно осторожными следует быть на рассвете, в сумерках и ночью, когда медведи активнее. Во время движения по лесу рекомендуется громко разговаривать или создавать другой шум, чтобы заранее обозначить свое присутствие, сообщает«Сiбдепо» со ссылкой на ЕАН.
Если медведь оказался поблизости, нужно спокойно увеличить дистанцию и не привлекать его внимания. Важно учитывать направление ветра: если он дует от человека к животному, медведь быстрее почувствует запах.
Убегать, поворачиваться к зверю спиной или пытаться напасть на него нельзя. Если медведь приближается, для отпугивания можно использовать резкие громкие звуки или огонь. Даже спокойного зверя не следует трогать, кормить или фотографировать с близкого расстояния. При встрече с медвежонком нужно быть особенно осторожным — рядом может находиться медведица.
В 2026 году чаще всего о выходе медведей к людям сообщали из Карпинского, Североуральского, Серовского, Ивдельского, Краснотурьинского и Гаринского районов. Хищников также замечали возле Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других населенных пунктов. В отдельных случаях медведи выходили на дороги, появлялись возле частных домов и садов и разоряли пасеки.
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