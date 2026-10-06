Минприроды Свердловской области напомнило правила при встрече с медведем

06 октября 2026, 17:32

Россиянам объяснили, как избежать нападения медведя

Фото: istockphoto / Warren A Metcalf

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подготовило памятку для жителей о правилах поведения при встрече с медведем. Специалисты советуют выбирать для прогулок участки с хорошим обзором — поляны, просеки и редколесье, а в лес по возможности ходить не в одиночку.