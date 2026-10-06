Врача обвинили в интимном массаже для малолетних школьниц

06 октября 2026, 17:06

Baza: врача обвинили в введении пальцев во влагалище малолетним школьницам

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

В Москве педиатра заподозрили в насилии над несовершеннолетними. Одна из предполагаемых пострадавших спустя 14 лет рассказала о действиях врача, который, по ее словам, проводил ей интимные процедуры под видом лечения. Об этом сообщает «База».