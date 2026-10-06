Врача обвинили в интимном массаже для малолетних школьниц
В Москве педиатра заподозрили в насилии над несовершеннолетними. Одна из предполагаемых пострадавших спустя 14 лет рассказала о действиях врача, который, по ее словам, проводил ей интимные процедуры под видом лечения. Об этом сообщает «База».
По словам Евгении, в 2012 году, когда ей было 11 лет, она получила травму позвоночника после избиения одноклассниками. Девочка наблюдалась у педиатра по имени Арсен (имя изменено), который предложил проводить восстановительные массажи на дому.
Как утверждает девушка, во время процедур врач раздевал ее и вводил пальцы во влагалище. По словам Евгении, медик объяснял такие действия необходимостью для сохранения в будущем возможности иметь детей.
Кроме того, врач проводил медицинские осмотры школьниц. Бывшая одноклассница Евгении рассказала, что во время таких процедур он уводил девочек-подростков в коридор в одном нижнем белье.
Евгения, по ее словам, долгое время никому не рассказывала о произошедшем и смогла поделиться случившимся только с подругой. Спустя 14 лет она обратилась к активистам проекта «Сдай педофила». После этого с девушкой связались сотрудники полиции. Евгению и ее подругу допросили, а также направили на полиграф.
В начале сентября педиатра задержали и также проверили на детекторе лжи. Через два дня его отпустили. В ходе проверки Евгения самостоятельно нашла еще одну бывшую пациентку медика, которая рассказала о похожем опыте.
Сам врач отверг обвинения. В разговоре со СМИ он заявил, что ничего подобного не происходило, и утверждал, что девочка могла позвать мать, если ей было неприятно. Слова в свой адрес медик назвал необоснованными.
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