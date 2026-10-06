Школьники узнают об ответственном использовании ИИ в рамках «Цифрового ликбеза»

06 октября 2026, 16:51

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» для школьников подготовили специальное занятие по теме «Польза и вред цифрового помощника». Новый урок от СКБ Контур объяснит детям, чем ИИ-помощники полезны в учебе и повседневной жизни и какие риски несет бездумное доверие к нейросетям.