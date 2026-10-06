Школьники узнают об ответственном использовании ИИ в рамках «Цифрового ликбеза»
В рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» для школьников подготовили специальное занятие по теме «Польза и вред цифрового помощника». Новый урок от СКБ Контур объяснит детям, чем ИИ-помощники полезны в учебе и повседневной жизни и какие риски несет бездумное доверие к нейросетям.
Главный герой ролика — толстолобик Миша, который вместе с учителем и одноклассниками разбирается, почему «галлюцинации» нейросетей, доброжелательность алгоритмов и эффект когнитивного аутсорсинга могут навредить, если не сохранять ответственность за результат. Ребята узнают, как ставить задачи ИИ-помощника так, чтобы он помогал думать, а не подменял мышление. В контент также входят методические материалы для учителей — они помогут интегрировать ролик в уроки информатики, ОБЖ и классные часы.
СКБ Контур участвует в проекте с 2024 года. В прошлом сезоне урок компании о цифровой экологии «Как цифровые привычки меняют мир» собрал более 860 тысяч просмотров, а методические материалы использовали 54,3 тысячи педагогов по всей стране. Проект проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных» и национальной цели «Технологическое лидерство». Его организаторами выступают АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России.
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