Минпромторг расширил перечень машин для закупки в такси
Минпромторг России расширил перечень локализованных автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о такси. В обновленный список вошли Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7, сообщили журналистам в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, новые модели включили в перечень на основании распоряжения правительства. Ранее, в начале марта, список уже скорректировали — тогда его дополнили моделями «Москвич» М70 и М90, UMO 5 и Sollers SF1.
С учетом последних изменений он насчитывает 26 моделей. В него входят семь машин Lada, две модели Sollers, по три модели Evolute и Voyah, шесть моделей «Москвича», электрокроссовер «Яндекса» UMO 5, три модели Haval и одна модель Tenet.
С 1 марта в России действует закон, устанавливающий требования по локализации для авто, включаемых в реестр такси. Для регистрации транспорта в региональном реестре необходимо соблюдение одного из двух условий — либо машина должна соответствовать установленному правительством уровню локализации для госзакупок, либо быть произведенной по специальному инвестиционному контракту, заключенному в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
