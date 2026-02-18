Компактный лазер подмосковной компании включили в реестр Минпромторга

18 февраля 2026, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компактный 12-киловаттный лазер подмосковного производителя VPG LaserON внесли в реестр импортозамещающего оборудования Минпромторга. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





LaserON – крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ. Как рассказали в компании, модель мощностью 12 киловатт отличается компактными размерами. При весе менее 240 килограммов объём лазера составляет всего 0,3 кубометра. Это самый миниатюрный промышленный волоконный лазер в своём классе.

«При разработке серии главным требованием стала минимизация габаритов без снижения технических характеристик лазера. В результате удалось создать оборудование, которое удобно интегрировать в технологические установки, в том числе мобильные. К тому же компактные размеры упрощают перевозку лазера», – отметили в ведомстве.