В Минпромторге ответили, когда начнется серийный выпуск казанского самолета Ту-214
Росавиация согласовала изменения в типовой конструкции самолета Ту-214. Серийный выпуск лайнера планируют поэтапно развернуть после завершения всех доработок — к 2026 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, информацию приводит пресс-служба «Ростеха».
По словам министра, полученное свидетельство Росавиации позволит перейти к полномасштабному производству. Он отметил, что при поддержке Минпромторга уже построили и ввели в работу центр механической обработки и корпус агрегатной сборки фюзеляжа.
Также завершается техническое переоснащение по всем направлениям производства и продолжается строительство трех логистических центров для хранения металла и комплектующих. Алиханов подчеркнул, что эти шаги должны обеспечить рост выпуска Ту-214.
Министр добавил, что ключевые элементы самолета, включая современные системы безопасности, заменили на отечественные решения: системы радиосвязи, самолетовождения и навигации. Впервые в Ту-214 внедрили российскую систему предупреждения столкновений и систему раннего оповещения о сближении с землей.
