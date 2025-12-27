В Минпромторге ответили, когда начнется серийный выпуск казанского самолета Ту-214

27 декабря 2025, 17:52

Алиханов: выпуск модернизированного самолета Ту-214 начнется в 2026 году

Антон Алиханов (Фото: kremlin.ru)

Росавиация согласовала изменения в типовой конструкции самолета Ту-214. Серийный выпуск лайнера планируют поэтапно развернуть после завершения всех доработок — к 2026 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, информацию приводит пресс-служба «Ростеха».