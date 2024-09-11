Минпромторг рекомендовал ретейлерам убрать с полок «неправильный мед»

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Министерство промышленности и торговли РФ уведомило ретейлеров о необходимости более тщательно контролировать продукцию пчеловодства в связи с выявлением Роскачеством множества случаев фальсификации меда. Об этом информирует РБК.
В сентябре 2024 года в России вступил в силу закон, который ужесточает требования к безопасности и качеству меда.
Министерство направило обращение к торговым сетям с просьбой уведомить поставщиков меда о необходимости соблюдения требований ГОСТа. Отмечается, что предоставить отчет о принятых мерах по устранению правонарушений необходимо до 13 сентября.
Стало известно, что подделки меда содержали незаявленный в составе глюкозно-фруктозный сироп. Кроме того, Минпромторг пояснил, что очень часто мед не соответствует «заявленному ботаническому происхождению».
По данным Роскачества, доля фальсификата достигает 60% от общего числа исследованных марок. Отмечается, что исследования продукта проводятся регулярно с 2016 года.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Самарской области предоставили рекомендации по выбору меда. Специалисты подчеркивают, что качественный продукт должен иметь яркий, прозрачный цвет и однородную консистенцию.
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Министерство направило обращение к торговым сетям с просьбой уведомить поставщиков меда о необходимости соблюдения требований ГОСТа. Отмечается, что предоставить отчет о принятых мерах по устранению правонарушений необходимо до 13 сентября.
Стало известно, что подделки меда содержали незаявленный в составе глюкозно-фруктозный сироп. Кроме того, Минпромторг пояснил, что очень часто мед не соответствует «заявленному ботаническому происхождению».
По данным Роскачества, доля фальсификата достигает 60% от общего числа исследованных марок. Отмечается, что исследования продукта проводятся регулярно с 2016 года.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Самарской области предоставили рекомендации по выбору меда. Специалисты подчеркивают, что качественный продукт должен иметь яркий, прозрачный цвет и однородную консистенцию.
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Дарья Осипова