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Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда

Учёный Ефимов предупредил об опасности глутамата натрия
15 августа 2024, 19:26
Фото: iStock/ValentynVolkov

Фото: iStock/ValentynVolkov

Ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов заявил, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.
«Эта добавка чаще всего присутствует в блюдах в точках быстрого питания, где часто предлагают некачественную еду, а ее недостатки закрывают дозой приправы. Человек убежден, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Кроме того, вкусовые добавки в блюдах быстрого питания могут вызывать привыкание.



Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.

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#здоровье
#пища
Стала известна неожиданная опасность сна при свете
Врач Калошина: сон при свете грозит ожирением
15 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/bernardbodo

Эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что сон при свете или под телевизор может грозить заболеваниями, включая ожирение, а также хронический стресс.
«Выработка мелатонина — «гормона сна» — ночью происходит только при выключенном свете. Выключайте свет, гаджеты, телевизор, выключаете звук. Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов рассказал, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.

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Врач Гузяева назвала неожиданную причину выпадения зубов у молодёжи

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#стресс
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Врач Гузяева назвала неожиданную причину выпадения зубов у молодёжи
Врач Гузяева: Зубы могут выпасть из-за неправильного питания
15 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/Bojan89

Заведующая стоматологическим отделением клиники Ирина Гузяева заявила, что комплексной причина выпадения зубов у молодых людей является неправильное питание.
В частности, по её словам, к потере зубов может привести мягкая пища.

«Неправильное питание – комплексная причина выпадения зубов, которое может быть вызвано дефицитом витаминов и минералов. При длительном отсутствии в рационе биологически важных веществ может замедлиться или полностью прекратиться питание тканей зуба. Ослабевает фиксация зубов. Рафинированная мягкая пища тоже может привести к выпадению зубов. Для правильного кровоснабжения тканей пародонта важна регулярная жевательная нагрузка», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Также к потере зубов могут привести различные заболевания, такие как кариес, пульпит и периодонтит, пародонтит, пародонтоз, а также сахарный диабет, ожирение, остеопороз.

Ранее стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.

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#питание
#зубы
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#заболевания
#терапевт
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В подмосковной деревне Назарьево построят фельдшерский здравпункт
15 августа 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фельдшерский здравпункт появится в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа, проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здравпункт будет построен недалеко от местного дома культуры. В здании общей площадью около 90 метров предусмотрен кабинет фельдшера, а также смотровой кабинет и комната для проведения процедур. Медицинское учреждение будет обеспечено всем необходимым оборудованием», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Прилегающую территорию благоустроят: там проведут озеленение и организуют парковку.

Он добавил, что построить здравпункт планируется уже в этом году. Медучреждение будет обслуживать около 350 человек.

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Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их

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В подмосковные больницы Подмосковья поступило 16 передвижных рентген-аппаратов
#павловский посад
#фап
#медицина
#здравоохранение
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
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Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их
15 августа 2024, 14:35

Фото: iStock / Pirotehnik

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли пациентке стать мамой тройни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В МОНИИАГ поступила 34-летняя женщина с дихориальной триамниотической тройней. Речь идёт о многоплодной беременности, при которой у одного плода есть своя плацента, а вторая является общей для двух других плодов. При этом каждый из детей располагается в своём плодном пузыре.
«Рождение тройни – большое испытание для женского организма, поэтому пациентка находилась под тщательным наблюдением врачей и проходила регулярные обследования. Несмотря на некоторые осложнения, женщина переносила беременность хорошо. Однако на сроке 32-33 недели у одного из плодов заметили признаки развивающейся гипоксии, и будущую маму пришлось госпитализировать. Через несколько дней из-за прогрессирующей гипоксией второго плода было решено сделать экстренное кесарево сечение», – рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
В результате операции с разницей в минуту на свет появились три мальчика весом 2214, 1730 и 1820 г. Из-за недоношенности их дыхательные системы требовали респираторной терапии, а одному была необходима искусственная вентиляция легких. Из операционной их сразу перевели в реанимацию новорождённых.

Через неделю лечения дети окрепли и стали дышать самостоятельно. Сейчас женщина и трое её сыновей уже выписаны.

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#роды
#роддом
#мониаг
#новорождённые
#беременность
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Более четверти рожениц приехали в Подмосковье из других регионов и стран
15 августа 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные перинатальные центры и роддома пользуются популярностью среди жительниц других регионов России и даже стран. С начала года более 10,7 тыс. женщин специально приехали на роды в Московскую область, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«С начала 2024-го доля жительниц других регионов России и стран, родивших в Подмосковье, составила 26%. Это говорит о востребованности наших родовспомогательных учреждений и о высокой квалификации специалистов. В подмосковных роддомах и перинатальных центрах практикуются все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы. 25% от общего числа составляют партнёрские роды», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что подробную информацию о системе родовспоможения Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#здравоохранение
#здоровье
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#перинатальные центры
#беременность
#роддом
#роды
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В подмосковные больницы Подмосковья поступило 16 передвижных рентген-аппаратов
15 августа 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шестнадцать передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в больницы Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года в больницы области передали 16 рентген-аппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено около 200 миллионов рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве отметили, что передвижные аппараты С-дуга позволяют получать рентгеновские снимки под разными углами непосредственно во время проведения оперативного вмешательства.

Новая медицинская техника закупается в больницы и поликлиники Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Россиянам раскрыли неожиданный недуг, на который может указывать сухость губ
#медицинское оборудование
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#московская область
#подмосковье
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Россиянам раскрыли секреты выбора качественного меда
Роспотребнадзор: выбирайте мед по цвету, консистенции и маркировке
15 августа 2024, 03:55

Фото: istock/LorenzoT81

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области предоставили рекомендации по выбору меда в честь Медового спаса, который отмечается 14 августа. В своем Telegram-канале ведомство поделилось ключевыми советами для покупателей.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают важность оценки внешнего вида меда. Качественный продукт должен иметь яркий, прозрачный цвет и однородную консистенцию. Присутствие кристаллизованных частиц может указывать на ненадлежащий продукт, хотя некоторые сорта, такие как подсолнечный мед, могут кристаллизироваться довольно быстро.

Также рекомендовано внимательно проверять маркировку и выбирать мед от надежных производителей с хорошей репутацией. Место сбора меда играет немаловажную роль: мед, собранный в экологически чистых регионах, имеет больше положительных свойств.

«Покупайте у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенными в качестве и натуральности продукта», — советуют в самарском Роспотребнадзоре.

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Эти опасные бактерии живут у вас в раковине
STOTEN: раковины могут быть источником опасных инфекций
15 августа 2024, 03:40

Фото: istock/vovashevchuk

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, поднимает тревожные вопросы о безопасности раковин в жилых и медицинских учреждениях. Исследователи обнаружили, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.
Анализ биопленок, образующихся вблизи кранов и сливных отверстий, показал наличие бактерий, в том числе Legionella, которая также обитает в природных водоемах, спа, почве и кондиционерах. Эта бактерия связана с недавно произошедшей вспышкой легионеллеза в Мельбурне, где из-за системы водяного охлаждения заболели почти 90 человек, и зарегистрировано два смертельных случая.

Ученые отметили, что в жилых домах биопленки содержат более разнообразный микробный состав по сравнению с больничными условиями, что, вероятно, связано с более частой уборкой в медицинских учреждениях.

Для минимизации рисков в больницах рекомендуется проводить уборку раковин, выключателей и дверных ручек дважды в день с использованием моющих средств. Это особенно важно для пациентов, получающих медицинскую помощь на дому, где риск размножения бактерий значительно выше.

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#ученые
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Врач Лысенко ответил, кому категорически противопоказано мясо
Врач Лысенко: Мясо не рекомендовано людям с аллергическими реакциями
14 августа 2024, 19:23

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Гастроэнтеролог Олег Лысенко заявил, что мясо в первую очередь нельзя есть тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на продукт.
По его словам, у таких людей мясо может спровоцировать тошноту, рвоту, кашель, боль в животе и другие расстройства ЖКТ.

«Нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций к нему или продуктам животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал-синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки. Употребление мяса может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, анафилаксию», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее врач стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова заявила, что сухость и растянутость губ может быть признаком эндокринных патологий.

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#врач
#аллергия
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#терапевт
#здоровье
#питание
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