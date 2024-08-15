Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда

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Ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов заявил, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.
«Эта добавка чаще всего присутствует в блюдах в точках быстрого питания, где часто предлагают некачественную еду, а ее недостатки закрывают дозой приправы. Человек убежден, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Кроме того, вкусовые добавки в блюдах быстрого питания могут вызывать привыкание.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.
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