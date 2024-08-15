Россиянам раскрыли секреты выбора качественного меда

Фото: istock/LorenzoT81
В управлении Роспотребнадзора по Самарской области предоставили рекомендации по выбору меда в честь Медового спаса, который отмечается 14 августа. В своем Telegram-канале ведомство поделилось ключевыми советами для покупателей.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают важность оценки внешнего вида меда. Качественный продукт должен иметь яркий, прозрачный цвет и однородную консистенцию. Присутствие кристаллизованных частиц может указывать на ненадлежащий продукт, хотя некоторые сорта, такие как подсолнечный мед, могут кристаллизироваться довольно быстро.
Также рекомендовано внимательно проверять маркировку и выбирать мед от надежных производителей с хорошей репутацией. Место сбора меда играет немаловажную роль: мед, собранный в экологически чистых регионах, имеет больше положительных свойств.
Читайте также:
Врач Лысенко ответил, кому категорически противопоказано мясо
Россиянам раскрыли неожиданный недуг, на который может указывать сухость губ
Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты
Также рекомендовано внимательно проверять маркировку и выбирать мед от надежных производителей с хорошей репутацией. Место сбора меда играет немаловажную роль: мед, собранный в экологически чистых регионах, имеет больше положительных свойств.
«Покупайте у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенными в качестве и натуральности продукта», — советуют в самарском Роспотребнадзоре.
Читайте также:
Врач Лысенко ответил, кому категорически противопоказано мясо
Россиянам раскрыли неожиданный недуг, на который может указывать сухость губ
Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты
Елена Перлова