Россиянам раскрыли, с чем нельзя есть мёд

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.
«Употреблять мёд лучше всего отдельно либо с чаем, но не с горячим: при нагревании мёд теряет полезные свойства и выделяет вещество, оказывающее на организм канцерогенное действие. Поэтому нет ничего хорошего в выпечке с медом и запеченном в нём мясе. Мёд и хлеб состоят из сахара. Если добавить сливочное масло со сладким чаем, то получаем настоящую калорийную бомбу», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Врач-эндокринолог Вероника Неудахина также рекомендовала употреблять мёд в необработанном термически виде.
«Мёд лучше употреблять в натуральном виде, чтобы сохранить все полезные свойства. Количество продукта зависит от целей и индивидуальных потребностей. Рекомендуется употреблять не более 1-2 столовых ложек в день. Но перед увеличением дозы в рационе следует проконсультироваться с врачом. При наличии проблем с углеводным обменом рекомендуемое суточное количество меда составляет не более 1-2 чайных ложек», — отме6тилав беседе с «Известиями» Неудахина.
Ранее кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Солнцева Татьяна в беседе с «Радио 1» сообщила, что варенье нельзя считать источником витаминов и минералов, потому что их количество не удовлетворяет суточную потребность человека, а многие даже исчезают при готовке.
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Мелисса Тимофеева