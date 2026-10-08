Минпросвещения готовит изменения в работе российских детсадов
Минпросвещения России готовит обновление стандарта работы детских садов. Обучающий компонент при этом сохранят, но расширят форматы, в которых дошкольники будут получать знания.
Как сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала воспитатель 2026 года Елена Бербина. По ее словам, детей будут обучать через игру, творчество, чтение, наблюдение, эксперименты, беседы и совместную деятельность.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что акцент в дошкольном образовании планируют сместить с механического заучивания букв и цифр на знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами.
Бербина подчеркнула, что речь не идет об отказе от обучения. Например, во время игры в магазин ребенок может учиться считать, сравнивать, договариваться и распределять роли, а при чтении сказок — развивать речь и воображение, одновременно обсуждая поступки героев.
По словам воспитателя, одна из главных задач детского сада — подготовить ребенка к школе психологически и эмоционально, научить взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила и проявлять самостоятельность.
При этом систематическое обучение чтению и письму остается задачей школы. В детском саду ребенку должны сформировать готовность к обучению и желание получать новые знания.
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