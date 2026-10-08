Минпросвещения готовит изменения в работе российских детсадов

08 октября 2026, 15:54

В детских садах детей будут обучать через игры, творчество и эксперименты

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

Минпросвещения России готовит обновление стандарта работы детских садов. Обучающий компонент при этом сохранят, но расширят форматы, в которых дошкольники будут получать знания.