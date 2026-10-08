Сибиряки назвали неожиданно ранний возраст для изучения ИИ
Большинство жителей Сибирского федерального округа считают, что искусственный интеллект стоит включить в школьное образование. Такого мнения придерживаются 66% участников исследования «Авито Работы», сообщает Om1 Новосибирск.
При этом 32% опрошенных выступили за отдельный предмет по работе с нейросетями, а 34% предпочли бы отдельные уроки или модули в рамках уже существующих дисциплин. Еще 9% считают, что детям лучше самостоятельно знакомиться с ИИ в свободное время, столько же полагают, что изучать технологию пока рано.
Наиболее популярным возрастом для начала обучения ИИ стал 5-й класс — такой вариант выбрали 27% респондентов. Еще 21% назвали 7-й класс, 12% — 10–11-е классы. По 11% считают подходящим временем начальную школу или 9-й класс, а 6% предлагают знакомить детей с искусственным интеллектом только после окончания школы.
В первую очередь школьников предлагают учить безопасности и защите персональных данных при работе с ИИ — этот вариант выбрали 30% участников. Еще 28% считают важным изучение принципов работы искусственного интеллекта и основ программирования, а 27% — его применение в будущей профессии.
Среди других важных навыков респонденты назвали использование ИИ для поиска информации, в том числе в учебе (26%), умение отличать созданный нейросетью контент от человеческого (23%), ответственное использование технологии и правильное составление запросов (по 18%). Еще 17% отметили необходимость учиться проверять факты и распознавать ошибки ИИ.
Главными преимуществами изучения искусственного интеллекта 46% опрошенных назвали освоение современных цифровых инструментов, а 35% — развитие критического мышления. По мнению 29% участников, нейросети также помогают развивать творческие навыки и находить нестандартные решения.
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