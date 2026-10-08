Сибиряки назвали неожиданно ранний возраст для изучения ИИ

08 октября 2026, 15:09

66% жителей СФО считают, что школьникам нужно изучать искусственный интеллект

Фото: istockphoto / KamiPhotos

Большинство жителей Сибирского федерального округа считают, что искусственный интеллект стоит включить в школьное образование. Такого мнения придерживаются 66% участников исследования «Авито Работы», сообщает Om1 Новосибирск.