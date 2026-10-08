Река Ельцовка в Новосибирске неожиданно стала ярко-зеленой

08 октября 2026, 14:51

Вода в реке Ельцовке могла окраситься из-за испытаний теплосетей СГК

Фото: istockphoto / Paul Hartley

В Новосибирске река Ельцовка приобрела насыщенный зеленый оттенок. Необычное изменение заметили возле Красного проспекта, неподалеку от торгового центра «Европа».