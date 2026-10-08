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Река Ельцовка в Новосибирске неожиданно стала ярко-зеленой

Вода в реке Ельцовке могла окраситься из-за испытаний теплосетей СГК
Фото: istockphoto / Paul Hartley

В Новосибирске река Ельцовка приобрела насыщенный зеленый оттенок. Необычное изменение заметили возле Красного проспекта, неподалеку от торгового центра «Европа».



Как сообщает Om1 Новосибирск, зеленый цвет воды может быть связан с испытаниями теплосетей, которые сейчас проводит СГК. Во время проверки в теплоноситель добавляют специальный краситель, помогающий выявлять утечки и другие неисправности сетей.

В компании ранее отмечали, что используемый краситель безопасен: его применяют в косметике, бытовой химии и медицине. Средство имеет сертификат соответствия.

Испытания теплосетей в Новосибирске начались 30 сентября. Энергетики попросили жителей сообщать о случаях появления окрашенной воды на поверхности — это может свидетельствовать об утечке теплоносителя.

Несколько дней назад зеленый оттенок заметили и на участке реки Тулы возле Станиславского жилмассива. Тогда изменение цвета воды также связали с испытаниями теплосетей.

Дайана Хусинова

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