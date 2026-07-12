Минпросвещения назвало неадекватным желание детей есть мармелад в виде червей
Психоневрологи считают неадекватным желание детей есть мармелад в форме червей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ в регионы.
В документе указано, что нельзя признать нормальным стремление ребёнка попробовать мармелад или другие сладости в виде червей, крови, фекалий или иных неприемлемых образов.
В Минпросвещении полагают, что некоторые желания детей возникают под воздействием зарубежных интернет-роликов и рекламных материалов, которые популяризируют такие продукты. Специалисты ведомства опасаются, что подобные лакомства формируют у несовершеннолетних искажённые представления о еде и могут отрицательно влиять на их дальнейший пищевой выбор.
Особую тревогу у экспертов вызывает то, что необычный внешний вид продукта привлекает внимание ребёнка сильнее, чем его вкусовые свойства, и это смещает акценты в сторону эпатажа, а не пользы.
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