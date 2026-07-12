Стало известно, что крик на ребёнка за мат только вредит
Психолог Чепалов: мат у ребёнка чаще сигнализирует о неумении выражать эмоции
Психолог Родион Чепалов предупредил, что крик и унижение в ответ на детский мат вредят. Как отметил специалист, запретное слово привлекает ребёнка из-за сильной реакции взрослых — так он получает внимание.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что причины мата зависят от возраста. Дошкольник, по словам Чепалова, экспериментирует со словами, школьник самоутверждается, а подросток выражает протест или злость.
Психолог заявил: если родители сами ругаются матом, воспитанник не понимает запрета. Здесь помогают объяснения и личный пример.
«Важно понять, зачем ребёнок ругается. Один мальчик ударился и выкрикнул мат от боли. Здесь нужна не лекция о культуре речи, а сочувствие. Другой подросток специально матерится при родителях, чтобы спровоцировать конфликт и показать независимость. В этом случае важно сохранять спокойствие и не превращать ситуацию в борьбу за власть», — пояснил специалист.Эксперт отметил, что полезно вместе придумывать замены грубым словам. Чем богаче словарь, тем меньше ребёнок использует мат. При этом наказывать стоит не за слово, а за оскорбления. Лучшая стратегия, по словам Чепалова, — личный пример, объяснения и обучение выражению эмоций словами. Мат сигнализирует о неумении справляться с чувствами.