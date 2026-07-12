Сомнолог предупредила россиян о вреде «отсыпных» выходных и отпусков

12 июля 2026, 09:05

Сомнолог Черкасова: долгий сон в отпуске может навредить здоровью

Фото: iStock/millann

Продолжительный сон в отпуске или в выходные может положительно влиять на организм, но только в разумных пределах. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-сомнолог София Черкасова.