Сомнолог предупредила россиян о вреде «отсыпных» выходных и отпусков
Продолжительный сон в отпуске или в выходные может положительно влиять на организм, но только в разумных пределах. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-сомнолог София Черкасова.
Продолжительный сон во время отпуска или в выходные, к которому многие прибегают для компенсации недостатка ночного отдыха, не всегда приносит ожидаемые результаты. Если режим сна сдвигается на три–пять часов, после возвращения на работу могут возникнуть проблемы, аналогичные тем, что возникают при смене часовых поясов: вечерние трудности с засыпанием, утренняя вялость, снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия, пояснила эксперт.
Сомнолог подчеркнула, что проблема не в краткости отпуска, а в необходимости стабильного режима для восстановления нервной системы. Чтобы адаптация к рабочему графику прошла легче, врач рекомендовала за два–три дня до окончания отпуска постепенно изменять время подъёма и отхода ко сну, сдвигая его на 30–60 минут ежедневно. В первые рабочие дни важно получать больше естественного света утром, что также способствует более быстрому возвращению в привычный режим и улучшению самочувствия, заключила Черкасова.
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