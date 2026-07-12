Россиянам рассказали, когда можно без риска купить спелый арбуз
Купить зрелый российский арбуз без риска для здоровья можно будет в июле-августе. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.
Врач рекомендовал отложить покупку арбузов до конца июля. По его словам, самое благоприятное время для приобретения этих плодов — август. В этот период в большинстве российских регионов проходит массовый сбор урожая, что значительно увеличивает шансы на покупку спелого арбуза, созревшего естественным образом, отметил специалист.
Праздников добавил, что сезон арбузов продлится до начала осени, когда будет больше разнообразия сортов, а вкус и цена станут более привлекательными. Хороший арбуз можно приобрести и в конце сентября и октябре, если соблюдать условия хранения. Врач также развеял миф о «напичканных нитратами» ранних арбузах, подчеркнув, что высокое содержание нитратов может быть в любой период сезона, если производитель нарушал технологии выращивания.
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