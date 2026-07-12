Россиянам рассказали, когда можно без риска купить спелый арбуз

12 июля 2026, 11:53

Врач Праздников: сезон спелых российских арбузов начнется в июле-августе

Фото: iStock/XIA JIN

Купить зрелый российский арбуз без риска для здоровья можно будет в июле-августе. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.