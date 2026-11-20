Минпросвещения не планирует массовую замену иностранных игрушек в детсадах
Минпросвещения России не собирается проводить единовременную замену иностранных игрушек отечественными в детских садах. В ведомстве заявили, что хотят расширить выбор безопасной и качественной игровой продукции. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В министерстве пояснили, что дети сами выбирают любимые игрушки. По мнению представителей ведомства, производители должны привлекать их интерес качеством товаров, а не рассчитывать на административные решения. Выбор игр для конкретного детского сада остается за учреждением и педагогами. При этом специалисты уделяют особое внимание продукции с воспитательным потенциалом.
Сейчас Минпросвещения вместе с экспертами готовит предложения по обновлению федерального стандарта дошкольного образования. Большинство участников обсуждения поддержали идею распространить перечень средств обучения и воспитания на все детские сады.
В формируемый список войдут игры и материалы для разных возрастов и направлений развития. Среди них — пособия для занятий, принадлежности для сюжетных игр, спортивные наборы и инвентарь для народных подвижных игр.
Как отметили в ведомстве, перечень установит необходимый минимум. Учреждения смогут дополнять его с учетом своих программ и интересов воспитанников. Развитие качественной и безопасной отечественной игровой продукции входит в число направлений работы в рамках Года дошкольного образования, объявленного в системе образования на 2026 год.
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