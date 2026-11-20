20 ноября 2026, 09:03

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Минпросвещения России не собирается проводить единовременную замену иностранных игрушек отечественными в детских садах. В ведомстве заявили, что хотят расширить выбор безопасной и качественной игровой продукции. Об этом сообщает «Газета.Ru».