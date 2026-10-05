Самозанятым назвали простой способ легализовать доход

05 октября 2026, 12:42

Юрист Манько: самозанятые платят 4% с доходов от физлиц и 6% — от компаний

Фото: Istock/simpson33

Юрист Александр Манько рассказал, что самозанятым россиянам достаточно запомнить одно простое правило, чтобы легализовать свои доходы.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт отметил: если деньги приходят от обычного человека, налог составляет 4%, а если от компании или ИП — 6%.

«Единственное ограничение: лимит дохода — два миллиона 400 тысяч рублей в год. Это 200 тысяч в месяц. Если заработаете больше, слетите с режима. Но для старта или подработки это более чем достаточно. И ключевое: нет дохода — нет налога. В отличие от ИП, здесь нет никаких обязательных страховых взносов, которые нужно платить, даже если ничего не заработали», — пояснил юрист.