Минпросвещения ограничило занятия во вторую смену временем до 19:00
Минпросвещения России определило правила для занятий во вторую смену: уроки должны завершаться не позднее 19:00. Такой формат разрешен для учеников 2–4-х и 6–8-х классов. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство не рекомендует переводить на вторую смену первоклассников, пятиклассников, девятиклассников и старшеклассников.
Документ Минпросвещения запрещает проводить «нулевые» уроки до начала первой смены. Школы не должны организовывать обучение в три смены.
Вторая смена в школе нужна, когда в здании не хватает кабинетов для всех учеников. Благодаря ей школа может принять больше детей и не переводить занятия в переполненные классы. Обычно уроки второй смены начинаются после обеда и заканчиваются вечером.
Во вторую смену чаще всего учатся школьники средних классов, которым проще адаптироваться к более позднему расписанию. Такой вариант позволяет разделить поток учеников: одни занимаются утром, другие — днем. При этом школе важно следить, чтобы дети успевали отдыхать, выполнять домашние задания и посещать кружки.
Первая смена — это обычный утренний график обучения. Уроки начинаются утром и заканчиваются днем. В первую смену обычно стараются учить первоклассников, младших школьников, а также выпускников, которым нужно больше времени для подготовки к экзаменам.
Читайте также: