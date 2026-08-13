Минпросвещения ограничило занятия во вторую смену временем до 19:00

13 августа 2026, 07:07

Фото: iStock/hxdbzxy

Минпросвещения России определило правила для занятий во вторую смену: уроки должны завершаться не позднее 19:00. Такой формат разрешен для учеников 2–4-х и 6–8-х классов. Об этом пишет РИА Новости.