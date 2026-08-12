«Ресурсы есть»: эксперт оценил проблему нехватки кадров в строительстве

12 августа 2026, 23:52

Архитектор Фесенко: РФ решит вопроса дефицит кадров в строительстве

Фото: iStock/Natali_Mis

Россия обладает ресурсами для решения проблемы дефицита кадров в строительной сфере. Так считает главный редактор журнала, академик Международной академии архитектуры в Москве, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, действительный член Российского общества инженеров-строителей Дмитрий Фесенко.





Ранее о катастрофическом дефиците кадров в строительной сфере Госсовета заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, в текущем году особенно остро ощущается нехватка инженеров и рабочих.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Фесенко отметил, что в России есть все необходимые ресурсы для повышения производительности труда, связанные с инновациями и технологиями в строительной отрасли.





«Во-первых, модульное строительство, которое развивается последние, наверное, 6-7 лет. Причем оно касается в большей мере малоэтажного строительства, и там резко увеличиваются сроки строительства. Во-вторых, это перекрестно склеенная древесина», — уточнил эксперт.